¿Habrá vasos coleccionables de Spider-Man: No Way Home en Cinépolis? Todo indica que no habrá promocionales en esta ocasión.

Previo a la pandemia, Cinépolis se caracterizaba por vender toda clase de coleccionables de sus películas, con el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se esperaba que hubiera por lo menos vasos.

Sin embargo, Cinépolis esta vez no venderá nada relacionado a ‘Spider-Man: No Way Home’; en otras palabras, no habrá palomeras o vasos coleccionables de Spidey.

Varios coleccionistas señalan que no han recibido información sobre vasos coleccionables de ‘Spider-Man: No Way Home’ en Cinépolis, además de que no hay anuncios en las salas.

Nosotros pudimos asistir a la función de prensa de ‘Spider-Man: No Way Home’ en Cinépolis Universidad y podemos confirmar que no hubo venta ni anuncios de vasos coleccionables.

La razón de esta ausencia de coleccionables de ‘Spider-Man: No Way Home’ se debería a que Cinépolis no mandó a hacer material promocional de ninguna película en este 2021.

Esto debido a la situación que atravesó la cadena por la pandemia de Covid-19, que limitó el acceso a cines; no se sabía si los productos iban a poder salir, pues en 2020 tuvieron que guardar varios coleccionables.

Aunque ‘Spider-Man: No Way Home’ era un éxito casi asegurado, hasta hace unos meses aún se veía como una apuesta arriesgada, ya que ni siquiera Sony sabía si la estrenaría este año.

Cinemex sí tendrá vasos coleccionables de ‘Spider-Man: No Way Home’

Si no quieres quedarte sin un coleccionable de ‘Spider-Man: No Way Home’, tendrías que ir a Cinemex en lugar de Cinépolis.

A diferencia de Cinépolis, Cinemex sí decidió arriesgarse con los promocionales de ‘Spider-Man: No Way Home’; sería 4 vasos coleccionables y una palomera.

Si te preguntas cuánto van a costar los vasos coleccionables y palomera que tendrá ‘Spider-Man: No Way Home’, a continuación te decimos los precios.

La palomera de ‘Spider-Man: No Way Home’ costará en combo 439 pesos , y sólo con palomitas costará 399 pesos.

Por su parte los vasos coleccionables de ‘Spider-Man: No Way Home’ costarán en combo 299 pesos , este traerá dos vasos por persona.

Si quiere un vaso de ‘Spider-Man: No Way Home’ sin combo, te costará 135 pesos si lo quieres con refresco u 85 pesos si lo quieres sin nada.

Hay que señalar que habrá 4 diseños diferentes de vasos de ‘Spider-Man: No Way Home’ sujetos a disponibilidad.

Con información de Coleccineando.