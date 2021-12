¿Cuándo sale “Spider-Man: No Way Home” en Disney+? La película recién se ha estrenado en las salas de cine.

El estreno de “Spider-Man: No Way Home” ha atraído las miradas de cientos de fanáticos, despertando su interés en cualquier tema respecto a la nueva película de Marvel.

Esto ha incluido el saber cuándo se estrenará “Spider-Man: No Way Home” en la plataforma de streaming Disney+.

Por ejemplo, la película de ‘Eternals’ que salió el pasado 4 de noviembre en cines, llegará el próximo 12 de enero a Disney+.

‘Spider-Man: No Way Home’: Alfred Molina en su papel del Doctor Octopus (@SpiderManMovie / Twitter)

“Spider-Man: No Way Home” podría tardar hasta un año en llegar a las plataformas de streaming

Tras el estreno en cines de “Spider-Man: No Way Home”, muchos usuarios ya se preguntan cuándo podrán volverla a disfrutar en Disney+.

Sin embargo, la llegada de “Spider-Man: No Way Home” a Disney+ podría tardar más de un año, esto debido a los derechos que aún conserva Sony.

Y aunque Sony y Marvel tienen un contrato para seguir haciendo más películas en conjunto, Sony ya ha firmado contrato con otras plataformas de streaming excepto con Disney+.

Esto incluye a:

Netflix

Amazon

HBO Max

En estas plataformas se encuentran disponibles las películas anteriores de ‘Spider-Man’ de Tom Holland, por lo que podría incluir a “Spider-Man: No Way Home”.

Sony firmó un acuerdo primero con Netflix

Aparentemente, las películas de Spider-Man que se han estrenado por parte de Sony y Marvel, tendrían que pasar primero por Netflix para estrenarse posteriormente a Disney+, incluyendo la recién estrenada “Spider-Man: No Way Home”.

Y es que desde hace unos meses Sony ya había firmado un acuerdo con Netflix por lo que se espera que las películas de Spider-Man, incluyendo “Spider-Man: No Way Home”, se estrenen en Disney+ entre el 2022 y el 2026.

Por lo que es más probable que tras el estreno en salas de cine de “Spider-Man: No Way Home” llegue a Netflix y no a Disney+.