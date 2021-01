'Gods Will Fall', como 'Calabozos y Dragones' con toques mitológicos (RESEÑA)

'Gods Will Fall' nos lleva a explorar calabozos, pelear con monstruos y derrocar dioses antiguos.



Las historias épicas han estado presentes en nuestra vida desde hace siglos, mismas que han sido retomadas por la cultura contemporánea en diversas formas, ya sea jugando 'Dungeons & Dragons', viendo alguna serie o videojuego, de ahí que el estudio Clever Beans y Deep Silver presenten 'Gods Will Fall' en este inicio de 2021.

'Gods Will Fall' toma como base la mitología celta para traernos un título lleno de acción, descubrimiento, aventura y muchos monstruos, en una historia fantástica cuyo tema es la lucha clásica del hombre contra los dioses.

La historia se centra en un grupo que ha vivido por muchos años los caprichos divinos, viendo como exigen sacrificios y hacen su voluntad sin importar nada, por lo que no se lo piensan dos veces y se embarcan en una aventura llena de peligros y muerte para librar a su pueblo del yugo de estos seres.

¿Cómo se juega 'Gods Will Fall'?

'Gods Will Fall' se centra en la exploración de calabozos llenos de enemigos, los cuales tendremos que derrotar mientras realizamos pequeños desafíos para poder enfrentar al jefe en turno.

Tendrás a tu disposición a varios héroes, los cuales cuentan con diversas habilidades; pero cuidado ya que los calabozos son individuales y si eres derrotado tendrás que entrar con otro personaje; lo interesante de 'Gods Will Fall' es que si toda tu plantilla es vencida, el juego se dará por finalizado.

La característica mas notable de la jugabilidad es que el mundo cambia cada vez que inicias una nueva aventura, lo que da una experiencia diferente, esto gracias a sus laberintos procedurales, asegurando que no habrá dos rutas y caminos iguales.

Los controles son muy fáciles de aprender, no te exigen muchos botones ni recordar combinaciones complicadas; pero son difíciles de dominar, ya que contraatacar o golpear a un enemigo tienen que ser exacto si quieres salir victorioso de la batalla. La configuración con teclado es cómoda; pero es más intuitiva con un mando.

¿Qué tal se ve 'Gods Will Fall'?

La parte gráfica de 'Gods Will Fall' es fenomenal, tiene un estilo caricaturesco que al mezclarlo con la atmósfera de fantasía queda grandioso; todo está bien unificado con el estilo celta que quieren mostrar.

Tal vez el único punto a mencionar es el low poly de algunos personajes, al verlos con mas detenimiento y en solitario se nota demasiado, al menos en algunas partes; pero nada que interfiera con lo grandioso que se ve el juego en general.

La parte sonora es igual una delicia, hace que sientas la presión de estar en un lugar donde el mínimo error te puede costar la vida; la música está bien ejecutada, ya que fuera de los calabozos es algo más relajada que en los momentos dentro del laberinto o en la pelea de los jefes.

'Gods Will Fall' es el juego perfecto para fans del rol

'Gods Will Fall' está muy bien logrado, todo combina de una manera sublime que hace que te metas a la historia y al ser un juego con una curva de aprendizaje profunda, te obliga a superarte a ti mismo de manera continua.

Tal vez 'Gods Will Fall' no revolucione los "rogue like"; pero es un digno competidor para uno de los mejores exponentes de este género.

Si te gustan los juegos de rol te va a encantar, pues cuenta con acción, reto y una trama bastante buena que te llega a atrapar, encariñarte e identificarte con los héroes; por el contrario, si no estás inmerso en el género, lo recomendamos ampliamente para que te vayas introduciendo en el mismo.