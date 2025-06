¿Qué va a pasar con“Vientos de Invierno”? George R.R Martin por fin responde a todas las criticas que ha recibido por no escribir la sexta entrega de su saga.

George R.R Martin -de 76 años de edad- es conocido a nivel mundial como el autor de la serie de novelas de fantasía ‘Canción de Hielo y Fuego’, que derivaron en la creación de la serie Game of Thrones.

Sin embargo, George R.R Martin expresó que se encontraba consiente de la gran expectativa que hay por su esperada continuación y esto fue lo que dijo sobre el futuro de la saga.

A través de su blog oficial, George R.R Martin habló sobre las críticas que ha recibido por no escribir “Vientos de Invierno”, el sexto libro de su exitosa serie.

Y es que de manera sarcástica George R.R Martin hace referencia a todos los comentarios que ha recibido por la demora de la publicación de la esperada sexta parte de la saga.

Consciente de lo que se ha dicho sobre él, George R.R Martin utiliza alguna de las críticas que se han hecho presente en las redes sociales por el prolongado retraso de los dos libros restantes:

En tono irónico, George R.R Martin recupera algunas palabras de sus críticos y lanza una contundente reflexión sobre el futuro de la saga.

“Debería conseguir a otro escritor que me sustituya... Voy a morir pronto de todos modos, porque soy muy viejo. Perdí todo interés en ‘Canción de hielo y fuego’ hace décadas. Escribir ya no me importa, solo me siento y gasto mi dinero”

George R.R Martin