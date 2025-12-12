El pasado 11 de diciembre se llevaron a cabo The Game Awards, la ceremonia que premia a lo mejor de los videojuegos del año y, en esta ocasión Clair Obscur: Expedition 33 ganó el GOTY 2025.

¿De qué trata Clair Obscur: Expedition 33, el juego ganador del GOTY 2025?

Tal y como se dijo, Clair Obscur: Expedition 33 fue elegido como Game of The Year 2025, mejor conocido como el GOTY 2025 en The Game Awards pero, ¿de qué trata?

Clair Obscur: Expedition 33 es descrito como un RPG (Role-Playing Game) por turnos que está ambientado en Francia de la Belle Époque fantástica y steampunk, donde lideras al grupo de la Expedición 33.

La misión del grupo es detener a una entidad llamada La Pintora que mata a personas al escribir números en un monolito; en Clair Obscur: Expedition 33 se explorará un mundo post-apocalíptico con combates en tiempo real.

Pero sin duda lo que ha llamado la atención de todos para que Clair Obscur: Expedition 33 fuera el ganador del GOTY 2025, es su historia en donde explora temas como la pérdida, el sacrificio y esperanza en un mundo que parece no tenerla.

Clair Obscur: Expedition 33 se desarrolla en un continente fracturado, lleno de ecosistemas extraños, ruinas y criaturas fantásticas, combinando el combate clásico por turnos con elementos de tiempo real y ataques sincronizados.

Clair Obscur: Expedition 33 no solo ganó el GOTY 2025, sino que en total fue galardonado con 9 premios, la mayor cantidad para un videojuego en la historia de The Game Awards, siendo los siguientes: