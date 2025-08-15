Por cuarto año consecutivo se llevará a cabo el festival de entretenimiento y deportes electrónicos, Gamergy 2025 en la CDMX, siendo organizado por GGTech Entertainment.

Si bien mantendrá todo lo que los fans han amado, Gamergy 2025 hará algunos ajustes debido a la notoria ausencia de Riot Games y la extinta LLA.

¿Cuándo será Gamergy 2025?

Gamergy 2025 se realizará del 22 al 24 de agosto, nuevamente en la Expo Santa Fe de la CDMX, ubicada en Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón.

En los siguientes horarios:

Viernes: 10:30 AM - 8:30 PM

Sábado: 10:30 AM - 8:30 PM

Domingo: 10:30 AM - 6:30 PM

Durante los tres día que se llevará a cabo Gamergy 2025, se tendrán distintas actividades y activaciones para todos los fans, relacionadas con el mundo de los videojuegos.

Una vez más se eligió el mes de agosto para la realización del evento, debido a que es la época que más le ha convencido a organizadores y fans en general.

Precio de los boletos de Gamergy 2025

Los boletos de Gamergy 2025 ya están disponibles en los siguientes precios:

Viernes: 200 pesos

Sábado: 300 pesos

Domingo: 300 pesos

Abono 3 días: 500 pesos

Los boletos para Gamergy 2025 se puede comprar a través de Boletia (https://gamergy.boletia.com/).

Gamergy (Gamergy)

¿Qué habrá en Gamergy 2025?

Además de los clásicos booths y puntos de venta; Gamergy 2025 contará con las siguientes actividades:

Juaniquila Show: Juan Guarnizo, invitará a sus fans a enviar videos mostrando su talento. Los finalistas se presentarán en Gamergy para competir en vivo y elegir al ganador.

FaZe Clan: El campeón mundial actual de Rainbow Six para competirá en un torneo durante los días del evento.

campeón mundial actual de Rainbow Six para competirá en un torneo durante los días del evento. Showmatch de Free Fire: Infinity y 19Esports, se enfrentarán en una partida de exhibición.

Music Sessions: El escenario principal contará con presentaciones de MissaSinfonia, Mr. Phillip, y Barbie PVM.

Concurso de Cosplay: Como cada año, Gamergy tendrá su tradicional concurso de cosplay, donde participantes podrán mostrar sus mejores atuendos.

Concierto: Gera MX, MC Davo y Sandro Malandro tendrán un concierto conjunto el 23 de agosto en el escenario principal, a partir de las 9:30 PM.