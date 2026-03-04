La editorial japonesa Shogakukan de revistas, mangas y novelas ligeras, está en medio de un escándalo al contratar al autor a Tatsuya Matsuki bajo el seudónimo Itsuki Yatsunami o Miki Yatsunami para escribir “Seisou no Shinrishi” en 2024 y 2025.
Pues el autor de manga fue condenado en 2020 por abuso indecente a menores, lo cual ha hecho que autores de renombre como Rumiko Takahashi y One, autor de One Punch Man, retiren sus obras de la plataforma Manga ONE.
¿Qué pasó en la editorial Shogakukan? Los acusan de encubrir abusadores
Como ya se reveló, la editorial Shogakukan está atravesando un escándalo al revelarse que, encubría a varios abusadores de menores al permitirles trabajar como mangakas bajo seudónimos:
- El primero es Tatsuya Matsuki ( Itsuki Yatsunami, Miki Yatsunami o Yatsunami Miki) quien pese condena por abuso sexual a un menor en 2020, decidieron contratar nuevamente al autor bajo sus seudónimos pese a que fue arrestado en 2020 y condenado por actos indecentes con dos alumnas de secundaria por tocamientos inapropiados confirmados por cámaras.
- El caso de Kazuaki Kurita (Ichiro Hajime, Shoichi Yamamoto o Hajime Ichiro) es similar, ya que el fue recontratado por la editorial Shogakukan en 2022 bajo seudónimos y publicado en su plataforma Manga ONE para serializar ‘Jojin Kamen’, lo que desató un escándalo por posible encubrimiento editorial y llevó a la suspensión inmediata de la obra pese a su condena por prostitución y pornografía infantil, además de abuso sexual a una menor en 2016 y grooming a una menor de 13-15 años, siendo él su profesor de dibujo.
- Nobuhiro Watsuki (Rurouni Kenshin) autor de Rurouni Kenshin, fue arrestado en 2017 por posesión de pornografía infantil en cantidades significativas, recibiendo una condena leve que no impidió su regreso a la industria del manga.
- Mitsutoshi Shimabukuro (Toriko) fue condenado 2002 por violación de leyes de prostitución infantil, regresó después a Shonen Jump.
Matsuki, autor original de Act-Age y cancelada en 2020 por Shueisha tras su condena, fue arrestado en agosto de ese año por tocamientos forzados e indecencia forzada contra dos chicas de secundaria de entre 13 y 14 años en la vía pública, con evidencia clara de CCTV.
Para diciembre del 2020, recibió una sentencia de 1 año y 6 meses con suspensión por 3 años pero no entró a la cárcel pues el período ya expiró.
Sin embargo, la editorial Shogakukan sabiendo todo su historial, lo contrató tras verificar su “arrepentimiento”, terapia psicológica y la aprobación de su terapeuta.
El pasado 2 de marzo se reveló la contratación de Matsuki bajo un seudónimo bajo el consentimiento del autor; esto durante el escándalo del otro autor, Kazuaki Kurita quien comentió un abuso sexual a una menor de 15 años.
Al igual que suspensión de la obra de Matsuki la creación de un comité externo de investigación y aunque la editorial admitió haber ocultado identidades para “evitar daño secundario a víctimas”, se han revelado protestas dentro de la industria por parte de fans e incluso autores como Rumiko Takahashi.
Rumiko Takahashi autora de Ranma 1/2 y One, autor de One Punch Man, retiran sus obras de Manga ONE
Debido a estos escándalos de encubrimiento de abusadores de menores por la editorial Shogakukan, todas las obras de Takahashi fueron removidas de la aplicación Manga ONE.
Pero además de esto, provocó reacciones en mangakas como Rumiko Takahashi, creadora de InuYasha, Ranma ½ y Urusei Yatsura y One, autor de One Punch Man quienes decidieron retirar todo su catálogo de la plataforma de Manga ONE de Shogakukan.
A ellos se han unido magakas para también retirar sus obras, tales como:
- Sumito Owara autora de”Keep Your Hands Off Eizouken!“, exigió frenar su cooperación con Manga ONE.
- Kanehito Yamada autor de Frieren: Beyond Journey’s End, exige suspender publicaciones en Manga One.
- Ryuhei Tamura, autor de “Cosmos”, solicitó un hiatus y que su obra sea publicada en otra plataforma.
- Sumi Eno, la autora de “After God”, solicitó que se deje de publicar su obra en Manga ONE hasta que se resuelva y condene a los responsables.
- La dibujante Tsuruyoshi Eri trabajó con Shoichi en el manga “Joujin Kamen”, se desvinculó de Yamamoto por desconocer su identidad real y los crímenes.
- Haro Aso, autor de Zom: 100 también retiró sus publicaciones.