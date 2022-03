PlayStation y Xbox anuncian sus juegos gratis para abril de 2022

Como cada mes, PlayStation y Xbox dieron a conocer los próximos juegos gratis que tendrán sus servicios de suscripción, en este caso para abril de 2022.

Comenzando con PlayStation, la consola de Sony tendrá en esta ocasión 3 juegos para PS4 (uno de estos también estará disponible en PS5), siendo obras de bajo perfil.

El primero es ‘Slay the Spire’ para PlayStation 4, juego de cartas con toques de acción, donde deberás llegar hasta la cima de una torre derrotando a diversos enemigos y jefes.

Juegos Gratis PlayStation (Sony)

El siguiente es ‘Hood: Outlaws & Legends’, multijugador de hasta 4 personas para PlayStation 4 y PlayStation 5, donde deberás de robar el oro de los adversarios, sean controlados por la IA o humanos.

El último y más destacado es ‘SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated’ para PlayStation 4, remaster del juego clásico de plataformas de Bob Esponja.

Todos estos juegos estarán disponibles de manera gratuita a partir del 5 de abril para suscriptores de PlayStation Plus, quienes no tengan una membresía no los podrán descargar gratis.

¿Cuáles son los juegos gratis de Xbox?

Cómo mencionamos, Xbox también dio a conocer los juegos gratis que tendrá en sus consolas para abril de 2022; para este caso, la plataforma de Microsoft contará con 4 títulos.

De la misma forma que PlayStation, los juegos gratis de Xbox son de bajo perfil, con obras independientes o de deportes de nicho.

‘Another Sight’ es el primero (del 1 al 30 de abril), un juego de plataformas donde controlarás a dos personajes, Kit, un adolescente; y Hodge, un gato, los cuales podrás intercambiar durante la campaña.

Después tenemos ‘Hue’ (del 16 de abril al 15 de mayo), también de plataformas, aunque su gameplay consiste en la resolución de acertijos para poder avanzar en la historia.

‘Outpost Kaloki X’ de Xbox 360 es el siguiente en la lista (del 1 al 15 de abril); un RTS donde tendrás que construir un Imperio Galáctico con unos toques de ‘The Sims’.

Finalmente tenemos, ‘MX vs ATV Alive’, también de Xbox 360 (del 16 al 30 de abril); juego de carreras extremas en bicicletas, en su momento fue considerado como uno de los mejores del género.

Los juegos estarán disponibles para todas las consolas de Xbox actuales; necesitarás una suscripción a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate para poder descargarlos sin costo.