El Mariana ha comentado sobre los mensajes de mujeres que recibe y asegura que “no es pendejo” y que no le hablan por ser guapo sino por sus seguidores en Twitch y redes sociales.

Y es que cabe recordar que El Mariana es uno de los streamers mexicanos más populares hoy en día de Twitch.

“Ahorita si me mandan muchos mensajes muchachas pero si veo que son muchachas que digo ‘esta jamás en mi vida me hubiese hablado. Esta muchacha seguro me habla por mis seguidores’. Yo me doy cuenta luego luego, pendejo no soy”

El Mariana