Fiel a su tradición, Nintendo es el último en presentarse en E3 2021 con su tradicional Direct, el cual es muy esperado por los fans.

Aunque Nintendo tiene fama de seguir sus propios planes, las teorías y rumores están a tope cada que la ‘Casa de Mario’ se presenta como en el E3 2021.

El Nintendo Direct dará inicio a las 11 AM (CDMX) , se podrá ver por todos los canales de YouTube y redes sociales de la compañía; aunque aquí te dejamos la transmisión.

No hay detalles de cuánto durará; pero Nintendo tiene la tradición de hacer presentaciones cortas.

Analistas apuntan a que será de máximo una hora, con anuncios puntuales y con poca interacción con fans o líderes de desarrollo.

Después del Direct, Nintendo presentará su Treehouse en E3 2021; donde mostrará gameplay de los juegos revelados .

¿Qué presentará Nintendo en ‘E3 2021′?

Nintendo es la mayor incógnita de E3 2021, aunque muchos señalan que por fin veremos el rumorado Switch Pro, esto es poco probable.

De entrada porque Nintendo ya mencionó que el Direct de E3 2021 sólo estará enfocado a software, es decir, a juegos del Switch.

En ese sentido muchos esperan que por fin veamos algo de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’, que fuera revelado desde hace 2 años.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

También se espera la revelación del nuevo personaje de ‘ Super Smash Bros. Ultimate ’, que como siempre todo mundo apuesta por Crash Bandicoot.

Y claro, tampoco podemos olvidar a ‘Metroid Prime 4’, que tras su anuncio el desarrollo fue reiniciado; se espera que ya esté lo suficientemente avanzado.

Lo que sí queda descartado es ‘Bayonetta 3’, pues el propio Hideki Kamiya señaló que el juego no tendrá novedades de momento.