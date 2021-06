E3 2021: Estos son los horarios y fechas de las conferencias

E3 2021 ya está aquí con nosotros, el evento más grande de los videojuegos regresa tras un año de ausencia por la pandemia de Covid-19.

Como era de esperarse, E3 2021 prepara una gran fiesta para los fans alrededor de los interactivos, con múltiples presentaciones de las desarrolladoras.

Si eres fan de alguna compañía, juego o de la industria en general; aquí te dejamos el calendario completo de las conferencias anunciadas.

E3 2021 (ESA)

E3 2021: Ubisoft Forward (12 de junio; 2 PM)

Ubisoft será la que inicie actividades con su Forward, donde darán detalles de sus próximos juegos, así como de aquellos que aún cuentan con soporte.

Ubisoft presentará novedades de ‘Far Cry 6′, ‘Rainbow Six Quarantine’, ‘Assassin’s Creed Valhalla’ y ‘Rainbow Six Siege’ durante E3 2021

Además de dar detalles de sus producciones para televisión y cine, como ‘Mythic Quest’ y ‘Werewolves Within’

E3 2021: Xbox & Bethesda Games Showcase (13 de junio; 12 PM)

Xbox y Bethesda se presentaran junto por primera vez en E3 2021, se trata de una de las conferencias con mayor expectativa.

Microsoft no ha revelado qué presentarán en E3 2021; sin embargo, se espera algo de ‘Halo infinite’ y ‘Starfield’ de Bethesda.

Del primero se podría dar la fecha de lanzamiento, mientras que del segundo se confirmaría su posible exclusiva en Xbox Series X.

Xbox Showcase (Microsoft)

E3 2021: Square-Enix Presents (13 de junio; 2:15 PM)

Square-Enix regresa a E3 2021 con una presentación especial, la cual estaría enfocada casi por completo a su división occidental.

Los títulos que mostrarán serán ‘Babylon’s Fall’, ‘Life is Strange: True Colors’, ‘Marvel’s Avengers’ y algo nuevo de Eidos Montreal.

Todo indica que ‘Final Fantasy XVI’ y ‘Dragon Quest’ no estarán en E3 2021.

Square-Enix E3 2021 (Square-Enix)

E3 2021: Nintendo Direct (15 de junio; 11 AM)

Como ya es costumbre, el Nintendo Direct se llevará a cabo el último día del evento durante la mañana.

De la misma manera que Xbox, Nintendo no mencionó que estará presentando en E3 2021, aunque aclaró que sólo sería software.

Es decir, sólo veremos juegos para el Switch, nada de consolas, servicios o periféricos, lo que eliminaría de facto un anuncio del Switch Pro.