Doug Bowser, presidente de Nintendo América, sorprendió a todos los fans al publicar una foto en Twitter comiendo en la CDMX; algo que nadie esperaba.

En la foto se puede ver un plato de mole con pollo, así como el hashtag “#cdmx”; al parecer, Doug Bowser no perdió el tiempo y se comió un plato típico del país.

Lamentablemente, fuera de esto no se sabe mucho acerca de la razón por la que el presidente de Nintendo América está en México.

Aunque algunos sugieren que estaría acá para revisar el avance de Nintendo en el mercado de América Latina, así como la promoción de sus próximos estrenos.

Doug Bowser de Nintendo comiendo mole con pollo (@thetruebowser)

Los fans de Nintendo no tardaron en reacción a Doug Bowser en la CDMX

Obviamente los fans de Nintendo no iban perder la oportunidad de reaccionar a Doug Bowser comiendo en la CDMX.

La gran mayoría le dio la bienvenida al presidente de Nintendo América a la CDMX, aunque hubo otros que aprovecharon para pedirle trabajo a Doug Bowser.

Podemos ver mensajes como “Bowser en México”, “Buen provecho” y “¿Oiga, me da trabajo?”.

También hubo quien especuló acerca del por qué está en el país; todos esperando buenas noticias para la región de México y América Latina.

Recordemos que antes de la llegada del Nintendo Switch, la desarrolladora en realidad no se preocupaba mucho por esta parte del mundo, estando totalmente abandonada.

Comentarios a Doug Bowser en la CDMX (Especial)

¿La visita de Doug Bowser a la CDMX tiene que ver con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Resulta curioso que la visita de Doug Bowser a la CDMX se dé en la misma semana de estreno de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Uno de los juegos más esperados para Nintendo Switch, y de la industria del videojuego en general; para los fans, la presencia de Doug Bowser no puede ser coincidencia.

De momento Nintendo no ha anunciado nada acerca del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en México; pero no sorprendería que dieran una anuncio en unos días.

No dudamos que el presidente de Nintendo América estuviera en la CDMX para, entre otras cosas, revisar que todo vaya bien con la llegada del nuevo Zelda al país.