'Crash Bandicoot 4: It's About Time'; la secuela llega a Switch (RESEÑA)

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' mantiene su esencia (y dificultad) en la versión para Nintendo Switch.

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' ha sido un auténtico deleite para los fans de la trilogía original de Naughty Dog; por ende, era cuestión de tiempo para que tuviéramos la oportunidad de jugarlo en el Nintendo Siwtch, con todos los retos que supone.

Lo anterior porque 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' no fue pensado como una entrega para una plataforma con las características del Switch, sobretodo en cuestión de controles y portabilidad; de ahí que esta versión no fuera lanzada en el estreno original.

Sin embargo, a pesar de todos los posibles problemas que significara, esta versión del juego mantiene la calidad de sus hermanas mayores, denotando un gran trabajo de Activision y Toys for Bob.

Crash Bandicoot 4 Activision

¿De qué trata 'Crash Bandicoot 4: It's About Time'?

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' es una secuela directa de los títulos de hace más de 20 años lanzados para el PS1. Su historia inicia con el Dr. Neo Cortex, N. tropy y Uka Uka intentando escapar de una prisión interdimensional.

Después de miles de intentos logran abrir un portal, causando caos en todas las dimensiones. Será deber de Crash y Coco Bandicoot detenerlos una vez más, ahora en una aventura a través del multiverso, con la ayuda de nuevos aliados y máscaras mágicas.

Crash Bandicoot 4 Activision

Como podemos ver, 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' mantiene la misma estructura dramática de los juegos originales, con una historia que es una excusa para ir dando de saltos en diversos escenarios por demás coloridos, mientras somos testigos de una narración entretenida y sumamente divertida.

¿Cómo se juega 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' en Switch?

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' conserva muy bien la esencia de la franquicia; es un platformer rápido y dinámico, el cual te pide ser muy preciso en tus acciones si no quieres reiniciar el nivel. La dificultad es bastante alta, aunque escala gradualmente.

Aunque la jugabilidad sigue siendo la misma, hay un extra que le da variedad al juego: las máscaras, aditamento único de 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' que nos otorga nuevas habilidades dependiendo de cuál portemos, lo que nos da una forma de jugar que se siente fresca pero a la vez no desentona con el estilo clásico.

Crash Bandicoot 4 Activision

A mencionar también que el mapeo de controles está muy bien adaptado al Nintendo Switch, ubicando de manera adecuada todos los botones para que nuestra labor multiversal no sea aún más complicada de lo que ya es.

¿Cómo es el rendimiento de 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' en Switch?

Desde el inicio de 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' se nota que el rendimiento no es el mismo en esta consola, en comparación con otras plataformas. Ciertas partes se notan lentas y con un frame rate bajo, además de las pantallas de carga que son muy largas.

Sorprendentemente en la parte del gameplay el juego corre sin ningún problema a 30fps, sin sentirse pesado o mal optimizado. Eso sí, donde luce más es el modo TV, ya que el modo portátil se nota un bajón en la calidad en algunas texturas.

Crash Bandicoot 4 Activision

En la parte sonora cumple con lo necesario. La música es acorde a cada nivel; pero no llega al nivel de la trilogía original. El doblaje en español es otro tema, ya que tanto el guión como las voces hacen un gran trabajo, capturando toda la esencia de Crash.

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' es más que nostalgia

En general 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' es muy bueno, conserva esa personalidad, dificultad y jugabilidad de las primeras entregas y cumple con traer cosas nuevas a la franquicia.

Aún así no está exento de problemas como las eternas pantallas de carga y algunas animaciones, así como la baja de resolución entre el modo dock y el modo portátil; sin embargo, si logras pasar por alto estos aspectos, el juego es sumamente divertido.

Si te gustaron los primeros títulos de la franquicia o si estás buscando un platformer divertido y dinámico, te aseguramos que 'Crash Bandicot 4' te va a encantar.