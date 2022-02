Compositores de ‘Halo’ demandan a Microsoft por no pagar regalías, alegan que la compañía no ha cumplido con los acuerdos pactados, además de no reconocer su trabajo.

Marty O’Donnell y Mike Salvatori, compositores de la música original de ‘Halo’, mencionan que su obra no es parte del juego en sí, sino que les pertenece y simplemente se le dio una licencia a Microsoft.

Esto se habría dejado claro desde que ‘Halo’ se estaba desarrollando, incluso mencionan que todos los temas del juego original se compusieron un año antes de que siquiera comenzara la producción del juego.

Halo (Microsoft)

Microsoft le aseguró a los compositores de ‘Halo’ que las cosas las “arreglarían después”, y aunque han recibido un pago cada tres meses durante varios años, señalan que no va a acorde a lo pactado.

Asimismo, señalan que Microsoft nunca los ha reconocido como los compositores de ‘Halo’, pues fueron tomados como “trabajadores por contrato” y no como parte de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores.

Por lo que Microsoft ha usado sus composiciones para promocionar diversos productos de ‘Halo’ sin dar siquiera una mención a Marty O’Donnell y Mike Salvatori.

La demanda por la música de ‘Halo’ lleva 2 años en proceso

Hay que mencionar que la demanda de Marty O’Donnell y Mike Salvatori por la música de ‘Halo’ se interpuso originalmente en 2020; pero desde ese momento, no ha habido avances con Microsoft.

Es por ello que los compositores decidieron hacer público su alegato para exponer su caso y meter presión a Microsoft, quien de momento no ha hecho una declaración sobre el caso de ‘Halo’.

Además de la regalías, Marty O’Donnell y Mike Salvatori demandan a Microsoft por incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito y falta de trato justo en las cuestiones de ‘Halo’.

Serie de 'Halo' (Paramount+)

Señalan que de no haber un acuerdo en el futuro inmediato, el caso podría ser llevado a los tribunales, lo que podría afectar todos los proyectos de ‘Halo’ en puerta.

De hecho, se teme que esta polémica entre Marty O’Donnell, Mike Salvatori y Microsoft afecte la serie de ‘Halo’ de Paramount+, pues ahí también se usa la música de los compositores.

Aún más, en dado caso de que no hubiera acuerdo o Marty O’Donnell y Mike Salvatori ganaran un posible juicio, podría haber cambios tanto en la serie de ‘Halo’, como en ‘Halo Infinite’, pues se tendrían que retirar su piezas.

Con información de Eurogamer.