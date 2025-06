El sábado 31 de mayo, la CCXP México 2025 sorprendió a todos los fans con la presencia Pedro Pascal y el elenco de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos.

Durante el segundo día de la CCXP México 2025, los fans pudieron deleitarse con el elenco de Los Cuatro Fantásticos, así como noticias exclusivas sobre la nueva película de Marvel.

Durante el panel de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos en la CCXP México 2025, uno de los más esperados, se reveló contenido exclusivo de la nueva película.

En este nuevo clip, se revela una épica lucha entre Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer en el espacio, ya que aparentemente su objetivo es el nonato Franklin Richards.

Pues no solo los fans se emocionaron al saber que el 24 de julio se estrena la nueva película de Marvel, sino también con la presencia de los actores:

Durante la presencia del elenco de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, Pedro Pascal, que sin duda era el más esperado por los fans, reveló que la CDMX es su ciudad favorita:

Asimismo, Pedro Pascal aseguró que se emocionó al pensar que podría pasar toda una semana en México, ya que tiene muchos amigos aquí.

Sin embargo, los planes de Pedro Pascal no salieron como pensaba, ya que tiene que regresar a filmar escenas para Avengers: Doomsday, lo cual fue confirmado por Vanessa Kirby.

“Cuando me dijeron que tengo que volver mañana para seguir rodando y pensar que tendría la semana libre para quedarme acá, y no, se me rompió el corazón. Les decía a todos: ‘la Ciudad de México es mi favorita, y tengo muchos amigos aquí’, me habría encantado, pero no. Quizás la próxima vez”.

Pedro Pascal