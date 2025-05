Fans de Pedro Pascal griten, pues el actor chileno de 50 años va estar en México y en la CCXP México 2025.

Y por lo que acá te traemos los detalles de la esperada visita de Pedro Pascal a México en la CCXPMX junto al elenco de The Fantastic Four: First Steps.

Pedro Pascal llega a México para presentarse en la CCXP México 2025

A través de un historia en Instagram es como el propio Pedro Pascal sorprendió a sus fans en México al confirmar su visita al país para la CCXP México 2025 el evento del momento que traerá al elenco de la nueva película de Marvel: Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos.

Pedro Pascal está en México; ¿lo veremos en CCXP México 2025? (Pedro Pascal)

¿Cuándo va a estar Pedro Pascal en México por la CCXP México 2025?

La CCXP México 2025 ya ha confirmado la fecha en que los fans de Pedro Pascal lo podrán ver en México.

Por lo que la cita para ver a Pedro Pascal en la CCXPMX será el sábado 31 de mayo 2025, sin embargo, por ahora se desconoce el horario y el escenario en el que se presentará.

Asimismo, Pedro Pascal no llegará solo a la CCXP México 2025, pues el actor se acompañará del elenco de la película The Fantastic Four: First Steps.

Pese a que no se ha confirmado que otros actores acompañarán a Pedro Pascal, se espera sean sus compañero protagonistas:

Vanessa Kirby de 37 años

Joseph Quinn de 31 años

Ebon Moss-Bachrach de 48 años

No se pierdan el panel de #Los4Fantásticos: Primeros Pasos con invitados especiales del cast el próximo sabado 31 de Mayo en #CCXPMX25#CCXPMX25 es presentado por @banamex

🎟️ Boletos disponibles en Ticketmaster @MarvelLATAM pic.twitter.com/1XkTfPBA9I — CCXP México (@CCXPMexico) May 29, 2025

¿Quieres ver a Pedro Pascal en México? Aún hay boletos para la CCXPMX

La emoción de Pedro Pascal en México ha hecho que los fans no soporten, por lo que si no tienes boletos para la CCXPMX, no te preocupes.

Pues tal y como la CCXP México 2025 ha confirmado que aún hay boletos disponibles en Ticketmaster para no perderte de ver a Pedro Pascal.

Por lo que el precio de boletos o abonos para ver a Pedro Pascal en México son:

Abono general: $1990

Boleto individual sábado $1200

Epic Pass: $4,275

Así que ya sabes y corre por tus boletos para que no te pierdas de Pedro Pascal.