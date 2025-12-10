Se confirmó que Carl’s Jr lanzó juguetes de Minions. Acá te contamos cuánto cuestan y cómo son.

La cadena de hamburguesas Carl’s Jr tendrá una colaboración de marca con los Minions.

¿Cuánto cuestan los juguetes de Minions de Carl’s Jr?

Los juguetes del Minions de Carl’s Jr de momento no tienen precio oficial.

Se espera que los coleccionables se vendan en combo infantil y que cuesten entre 139 a 149 pesos.

Juguetes de Minions de Carl’s Jr (Vasos De Cine Y C. / Facebook)

En cuanto a su disponibilidad, según rumores en redes, los juguetes llegarían a las sucursales de Carl’s Jr de todo México a partir del 15 de diciembre.

Como ya es una costumbre, se tiene previsto que haya alta demanda de los juguetes de Minions de Carl’s Jr.

Por ello, te recomendamos consultar en tu sucursal más cercana de Carl’s Jr si cuentan con los coleccionables.

¿Cómo son los juguetes de Minions de Carl’s Jr?

Si eres fan de los Minions y quieres los juguetes que llegan a Carl’s Jr, acá te decimos cómo son.

Lo primero que debes saber de la colección es que se conforma de seis figuras:

Minion magnético Minion señalero Minion balancín Minion que cambia su expresión Minion volador Minion piloto

Cada uno de los juguetes de Minion tiene detalles y movimientos bastante divertidos.

Por ejemplo, Stuart es el Minion señalero y mueve los brazos para estacionar un avión.

De igual manera, hay un juguete con un Minion piloto en un avión amarillo.