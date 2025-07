Batman Azteca: Choque de Imperios de DC Comics ya está causando revuelo, aunque por diferentes razones a las esperadas, pues la película es acusada de hispanofobia.

Tras el primer tráiler y anuncio de Batman Azteca: Choque de Imperios, comentarios en redes sociales señalan que la película promueve un odio hacia los españoles de forma evidente.

De acuerdo con usuarios españoles de redes sociales (así como varios latinos), Batman Azteca: Choque de Imperios muestra una clara ideología antihispana y antieuropea.

Tras ver el tráiler de Batman Azteca: Choque de Imperios, muchas personas señalan que la película está hecha para “demonizar a los españoles”.

Además de perpetuar estereotipos de lo que fue la llegada de los españoles y su encuentro con los pueblos originarios de México.

Lo cual solo aumentará el resentimiento y odio que algunas personas en ambos países tienen para con los otros, mismo que se ha acrecentado en los últimos años.

Considerando que esta película no tiene un valor estético, más allá de un claro mensaje polarizante y político, usando a los personajes de DC Comics.

Porque lo es. Hasta en What IF...? para crear a Kahori, una nativa americana, en lugar de poner como villanos a los colonos estadounidenses o a los ingleses, que son quienes arrasaron el norte del continente, se inventaron que eran tambien conquistadores españoles

Además de lo anterior, mucha gente también señala que Batman Azteca: Choque de Imperios busca ocultar la verdadera historia del encuentro entre españoles y pueblos originarios.

Señalan que Batman Azteca: Choque de Imperios presenta a los españoles como la única fuerza contraria a los mexicas y pueblos originarios.

Sin embargo, argumentan que en realidad los españoles representaban una fuerza mínima y en realidad fueron los pueblos sometidos por los mexicas los que acabaron con estos.

6 dibujos de Golden Freddy, personaje de Five Nights at Freddy’s para colorear e imprimir

Aunque quienes defienden la película señalan que esta no trata de ser un registro histórico duro, sino un mero producto de entretenimiento.

Su único fin es presentar una versión alterna de Batman, como lo fue en su momento Batman Ninja, que hacía lo mismo; pero en el Japón feudal.

De momento Warner Bros. no ha emitido una declaración, manteniendo el estreno de Batman Azteca: Choque de Imperios para el 18 de septiembre en cines de México.

Pero es Batman Azteca!, no es un documental, es un dibujo animado, es ficcion. Y en todo caso si no les gusta no lo ven y listo, dejen que la gente decida que quiere ver o no y piense lo que quiera pensar