Durante un streaming en vivo, AriGameplays sufrió acoso por un fan borracho y desató todo un debate en las redes sociales entre sus seguidores.

AriGameplays es una delas streamers mexicanas más vistas en la plataforma de Twitch, sin embargo, en esta ocasión sufrió de acoso y fue transmitido en directo el incómodo momento.

Abril Garza de 24 años de edad, mejor conocida como AriGameplays en Twitch y redes sociales, se encontraba de vacaciones en Cancún junto con sus amigas.

Sin embargo, cuando decidió hacer una transmisión para sus fans desde la playa, un joven identificado como Héctor pasó por detrás y se dijo ser fan de AriGameplays.

Aunque la streamer lo invitó a dar un saludo a sus fans, el fan se quedó durante el en vivo de AriGameplays, poniéndola demasiado incómoda pese a que ella ya había terminado la conversación.

Recientemente, la streamer conocida como AriGameplays sufrió de acoso mientras se encontraba de vacaciones en Cancún.

Y es que durante un en vivo de AriGameplays, un fan se quedó pese a que ella le dijo que no.

AriGameplays le dijo al supuesto fan “Un saludo” indicando que él se retirara, pero el joven se quedó para decir “Aquí andamos en Cancún’' y un silencio incómodo se observó.

Nuevamente el joven dijo “Bueno, ya me salgo ¿sí? Ok” y de nuevo se escuchó que él dijo “¿Puedo estar aquí tantito? ¿No te interrumpo?” a lo que AriGameplays contestó:

Poco le importó al joven que AriGameplays le dijera que no quería que estuviera con ella, y le dijo que solo se tomaría una bebida más y se iría.

Cuando uno de sus fans le preguntó por Juan Sebastian Guarnizo, ella respondió que era su esposo a lo que se puede escuchar decir al joven “Ni de pedo”.

Fue en ese momento cuando AriGameplays le pidió directamente que se fuera y él dijo que no, si es que le caía mal.

AriGameplays simplemente le dijo que no quería que se mal interpretara las cosas y ella estaba además con sus amigas.

Al final, el joven admitió estar alcoholizado y que se iba a ir hasta que se terminara su bebida, lo cual hizo que AriGameplays tuviera que moverse del lugar.

El acoso que sufrió AriGameplays durante sus vacaciones, fue bastante comentado pues algunos apoyaban a la streamer de Twitch mientras que otros, aseguraban que su reacción fue exagerada.

Y es que ella recordó en su Twitter que simplemente cuando dices no es no y que no había que esperarse a que hubiera algún tipo de acción para que se considerara acoso.

“Para los que dicen que no fue irrespetuoso solo por que no me toco, no se esperen a que toquen a la gente, no hay que llegar a eso. Llega a ser desde el momento en el que no respetan tus decisiones. Si ya dices que no se tiene que hacer caso el no”

AriGameplays