Una nueva polémica entre los streamers de Twitch se ha dado a conocer, el cual involucra a El Rubius y Auron quienes ya se han hartado de los comentarios tóxicos de la plataforma.

Y es que aparentemente, tanto El Rubius como Auron, dos de los streamers más importantes en Twitch, se han quejado y hartado de los comentarios tóxicos de la plataforma.

En ese sentido, Raúl Álvarez Genes de 33 años de edad, mejor conocido como Auron en la plataforma de Twitch, ha respondido a los comentarios tóxicos de sus seguidores.

Y es que aparentemente, varios de ellos están “cansados” de los streams de Auron sobre construcciones en Minecraft, a lo que él le respondió:

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Auron tiene que responder a este tipo de comentarios tóxicos en Twitch.

Aunque su respuesta fue “ suave ”, se notaba lo cansado que Auron está de contestar a este tipo de comentarios dentro de Twitch.

“Nunca están contentos con nada. si construyes ‘ay, está constituyendo’; sí solo roleas ‘no está construyendo, no me gusta’; nunca están contentos, no les gusta nada”

Auron