‘After the Fall’ es el mejor shooter de supervivencia en VR (RESEÑA)

‘After the Fall’ es el mejor shooter de supervivencia en VR, algo que no es muy sencillo de lograr tomando en cuenta que la plataforma de realidad virtual aún es poco explotada.

No obstante, la gente de Vertigo Games logran un perfecto equilibrio con ‘After the Fall’; claro, tomando mucho de obras como ‘Left 4 Dead’ o ‘Back 4 Blood’.

Lo cual no es del todo malo, pues ‘After the Fall’ adapta los conceptos más importantes de dichos juegos, para que el jugador los experimente de manera más directa.

After the Fall (Vertigo Games)

Claro, hay algunos inconvenientes con ‘After the Fall’, como la falta de contenido de lanzamiento, algunas decisiones de diseño y problemas en la comunicación con otros jugadores.

Esto último algo que es de señalar en ‘After the Fall’, pues se trata de un juego pensado para se explotado en el multijugador.

Dejémonos de introducciones para ver más a detalle qué es lo que nos ofrece ‘After the Fall’.

¿Qué es ‘After the Fall’?

Como mencionamos, ‘After the Fall’ es un FPS de supervivencia para VR, en el cual tomamos el papel de un “Runner”, un sobreviviente de la humanidad, luego de que esta fuera asolada por una catástrofe.

En ‘After the Fall’ el mundo está sumido en un invierno perpetuo, por lo que nuestro deber es darle mantenimiento a las instalaciones que permiten a los seres humanos sobrevivir.

Pero nada es tan sencillo en ‘After the Fall’, pues nos tendremos que enfrentar a los “Snowbreeder”, una especie de zombies de hielo que buscan acabar con nosotros.

Como imaginarás, ‘After the Fall’ basa todo su gameplay en sobrevivir a hordas de estos muertos vivientes invernales, mientras cumplimos ciertos objetivos, ya sea en la campaña o en multijugador.

Nuestro visor (nosotros jugamos en PS VR) y mandos nos servirán para interactuar en el entorno de ‘After the Fall’, basta decir que los controles son muy intuitivos.

Además, ‘After the Fall’ tiene el acierto de tener diversas opciones de accesibilidad que hacen que la acción no sea tan abrumadora para la gente que sufre de motion sickness (mareos) al usar los visores de realidad virtual.

Como imaginarás, ‘After the Fall’ es un juego que depende de su multijugador para extender su tiempo de juego, por lo que es recomendable tener una buena conexión a internet.

Esto para evitar problemas de lag, cuya molestia se potencia en juegos VR como ‘After the Fall’, ya que ves todo lento y cortado, lo cual es antinatural para el cerebro.

Asimismo, cuenta con opción de crossplay entre plataformas, lo que asegura que ‘After the Fall’ siempre tendrá usuarios para alguna partida.

¿Cómo se juega ‘After the Fall’?

‘After the Fall’ tiene un sistema de juego sencillo: mueves la cabeza para ver lo que te interesa, te mueves, apuntas y disparas con los mandos (PS Move, en nuestro caso).

‘After the Fall’ también podrás activar palancas y abrir puertas al acercarte a estas y presionar un botón, o bien, moviendo las manos como si realmente estuvieras en ese entorno.

La acción en ‘After the Fall’ es intensa, por lo que debes de estar muy al pendiente de tu munición y vida, además de comunicarte lo mejor posible con tus compañeros.

Es aquí donde esta uno de los problemas de ‘After the Fall’, pues los sistemas de comunicación no son muy buenos en el juego.

Si tienes el chat de voz desactivado en ‘After the Fall’, tendrás que hacer señas para que la gente entienda lo que quieres decir, lo cual te podría quitar tiempo valioso.

Si activas el mencionado chat, ‘After the Fall’ se vuelve una maraña de voces, pues por lo general todo el mundo está gritando cosas mientras se desarrolla el juego.

Esperamos que ‘After the Fall’ mejore en el futuro este apartado, pues en ocasiones arruina la experiencia de juego.

Ahora bien, tu objetivo en ‘After the Fall’ es obtener una sustancia de los snowbreeders, que es con la que se mantiene la economía del juego, en la ficción y en la progresión real.

Con esto podemos mejorar nuestras armas o comprar nuevos objetos; además también podemos encontrar cosas interesantes en los mapas de ‘After the Fall’, por lo que conviene revisarlos a detalle.

¿Cuál es el contenido de ‘After the Fall’?

Si bien la acción inmediata de ‘After the Fall’ sostiene todo el juego, no podemos negar que su contenido actual es un poco escaso.

La campaña de ‘After the Fall’ apenas tiene 5 niveles, los cuales se pueden completar en no más de 3 horas; aunque se puede expandir si buscas todos los objetos del escenario.

Por su parte el multiplayer de ‘After the Fall’ es aún más limitado, con sólo dos mapas donde se dan todos los modos competitivos.

A esto hay que sumar la poca variedad de enemigos en ‘After the Fall’, con 6 clases diferentes que repiten clichés básicos del género, como los zombies que explotan o los que aguantan varios tiros.

Es decir que si ‘After the Fall’ no te atrapa en su acción visceral desde el primero momento, hay una buena posibilidad de que te aburra por su falta de variedad en general.

Aunque Vertigo Games ya aseguró que en los próximos meses llenará de contenido a ‘After the Fall’, de momento no luce como una opción si deseas un título más nutrido.

Hay que mencionar que lo sucedido con ‘After the Fall’ ya es una práctica cotidiana en la industria, con desarrolladoras que venden una versión limitada de su juego, antes de rellenarlo con el tiempo.

Esta estrategia es un arma de doble filo, o bien mantiene a los jugadores atentos, o bien los aleja desde el primer momento.

Como ya mencionamos, es una fortuna que el gameplay de ‘After the Fall’ sea lo suficientemente nutrido como para ser parte del primer grupo.

¿Vale la pena ‘After the Fall’?

‘After the Fall’ no es perfecto, carece de una variedad en su contenido (de momento) y la comunicación entre los jugadores es un caso; aún así, es tal vez uno de los mejores juegos VR.

‘After the Fall’ realmente te mete en la acción como pocos títulos de la plataforma, con un nivel de inmersión bien logrado y acción que te mantiene siempre atento.

Vertigo Games logró con ‘After the Fall’ recrear de manera perfecta los shooters de supervivencia de las consolas y PC en un ambiente virtual más inmediato.

Además de que ‘After the Fall’ cumple con la primera regla de los videojuegos y es que es sumamente divertido, sobretodo con amigos.

Si eres fan de los juegos VR, los shooter y los zombies, ‘After the Fall’ es el título que estabas esperando desde hace tiempo.

Ahora que si lo tuyo nunca han sido los FPS o el VR te molesta, tal vez lo debas pensar antes de entrar a ‘After the Fall’, sobretodo porque su actual oferta es muy limitada.