‘Deathloop’; un ciclo infinito con mucha diversión y estrategia (RESEÑA)

‘Deathloop’ es el inicio de una nueva era en Bethesda, pues se trata de uno de los (probablemente) últimos juegos exclusivos de la compañía fuera de Xbox.

Pero además, ‘Deathloop’ marca el regreso de la vieja Bethesda, la de juegos interesantes que se salen del molde, dejando atrás una época de mediocridad.

La nueva obra del estudio es divertida, interesante, con buenas mecánicas de juego y una construcción que apela a la estrategia más pura.

Deathloop Arcade Machines (Bethesda)

Aunque su concepto no es una novedad (un día que se repite ad infinitum), ‘Deathloop’ logra que esto se sienta hasta cierto punto fresco.

Claro, con sus altibajos, pues nada es perfecto, ni siquiera ‘Deathloop’; sin embargo, son más sus virtudes que defectos.

Veamos qué es lo que nos tiene que ofrecer ‘Deathloop’, que de momento sólo estará disponible en PS5.

¿De qué trata ‘Deathloop’?

En ‘Deathloop’ tú eres Colt, un hombre con amnesia que se ha quedado atrapado en un ciclo infinito de muerte y resurrección en la ciudad de Blackreef.

No recuerda nada de lo que ha pasado; por lo que no entiende porque toda la ciudad lo persigue con el único objetivo de matarlo.

Su principal adversaria en ‘Deathloop’ es Julianna, una joven asesina que parece saber más de lo que aparenta, tanto del ciclo, como de Colt.

Con este escenario puesto, nuestro protagonista deberá de romper (o trata) el eterno retorno de ‘Deathloop’, descubriendo de paso su verdadera identidad.

Deathloop (Bethesda)

En primera instancia, la historia de ‘Deathloop’ cae en puros lugares comunes de la ciencia ficción, sobretodo de este subgénero de los “ciclos”.

Y en más de un sentido no innova casi nada en la narrativa, pues no es algo que no hayas visto en ‘All You Need Is Kill’ o ‘El Día de la Marmota’.

Sin embargo, donde ‘Deathloop’ encuentra su virtud dramática es en sus personajes principales; Colt y Julianna son sumamente carismáticos.

Prácticamente son la voz directora de todo ‘Deathloop’ y a decir verdad no hacen falta más que ellos dos para narrar toda la historia.

Deathloop (Bethesda)

Entre sus diálogos irónicos y ofensivos, poco a poco nos vamos enterando de todo lo que pasa a nuestro alrededor de manera orgánica y muy llevadera.

Esto hace que los ciclos de ‘Deathloop’ sean muy disfrutables y tengas una sensación de progreso a pesar de que estés repitiendo una y otra vez el día.

El único problema de esto es que el resto del elenco es parco, aburrido y hasta cierto punto genérico.

¿Cómo son los ciclos en ‘Deathloop’?

La parte central de las mecánicas de juego de ‘Deathloop’ son los ciclos, los cuales deberás de entender muy bien si quieres avanzar en el juego.

Básicamente hay dos versiones de estos en ‘Deathloop’; el primero vendrá cuando mueras, esto te llevará de regreso al inicio de la partida perdiendo armas y objetos.

Esto te obligará a rehacer casi todo tu camino, aunque no siempre desde “0″, pues posteriormente encontrarás la manera de conservar algunas cosas.

El segundo ciclo de ‘Deathloop’ podríamos llamarlo como el “natural”, pues se dará cada que termine un día.

Deathloop Arcade (Bethesda)

Aquí no perderás ninguno de tus ítems y armamento; aunque todo lo que hayas hecho en Blackreef se reiniciará y deberá de volver a empezar.

Ojo, la muerte no es instantánea, pues tendrás “2 vidas” (por así decirlo), antes de que Colt vuelva hasta el inicio de la aventura.

Lo anterior juega tanto a favor como en contra de ‘Deathloop’, por un lado sentirás un poco de hastío el tener que repetidamente hacer lo mismo en el juego.

Mientras que por el otro, te dará pequeñas victorias que a la larga te llevarán a completar tus objetivos y romper el mencionado ciclo.

Deathloop Blackreef (Bethesda)

Hay que mencionar que el mapa de ‘Deathloop’ no es abierto y se divide en cuatro zonas, las cuales puedes explorar a placer, con variaciones dependiendo la hora.

En ‘Deathloop’ el día se divide también en 4 momentos específicos (Mañana, Mediodía, Tarde y Noche), donde sucederán diferentes eventos.

Tú decidirás cómo, cuándo y qué objetivos seguir en tu día, aunque toma en cuenta que cada que entres y salgas de una zona el tiempo avanzará.

Sólo tienes 4 oportunidades de explorar Blackreef antes de que ‘Deathloop’ se reinicie.

Deathloop (Bethesda)

¿Cómo se juega ‘Deathloop’?

Podemos decir que ‘Deathloop’ es una combinación entre FPS y juego de aventuras en primera persona, tomando mucho de ‘Wolfenstein’ y ‘Dishonored’.

‘Deathloop’ te da la opción de abordarlo cómo mejor te convenga, ya sea haciendo uso de fuerza letal o bien con un poco más de sigilo y “elegancia”.

Para esto tendrás a tu disposición un amplio arsenal de armas, poderes y mejoras para tu personaje.

En cuanto al armamento, ‘Deathloop’ nos da desde machetes, hasta armas de grueso calibre; mismas se pueden equipar con mejoras que encontramos.

Deathloop (Bethesda)

Son cosas como reducir el culatazo para una mejor estabilidad, mayor rapidez de disparo o una pequeña mejora en la puntería.

Por otra parte, ‘Deathloop’ nos otorga una serie de poderes que obtenemos al matar a alguno de los 8 jefes del juego o bien si acabamos con Julianna.

Podemos equiparnos hasta 3 de estas habilidades, como teletransportarnos, telequinesis y una que vincula el daño a los enemigos, entre otras.

Para finalizar, Colt también recibirá algunas ventajas en su constitución física en ‘Deathloop’, mismas que también encontraremos en las diversas zonas.

Deathloop (Bethesda)

Serán hasta 4 las ventajas que le podremos equipar, cosas del estilo de mayor salud, más resistencia y un muy útil salto doble.

Cuando avancemos en ‘Deathloop’ ganaremos la habilidad de absorber residuos temporales, que nos servirán para imbuir todos los objetos mencionados.

Esto con el fin de que no desaparezcan cuando muramos o el día se acabe, reiniciando el ciclo.

¿Cómo es el multijugador en ‘Deathloop’?

El multijugador de ‘Deathloop’ es un tanto peculiar; pues sólo involucra a dos personas y sólo puedes manejar al mismo personaje en todas las partidas.

Aquí tomaremos el rol de Julianna y nos dispondremos a cazar a Colt, que será controlado por el otro jugador.

No se trata de un Deathmatch o algo así; como Julianna entraremos en la partida de terceros, ya sea un amigo o desconocidos, para hacerles la vida imposible.

Nuestro objetivo será matar a Colt antes de que complete la misión en la zona donde lo encontramos, para hacer que vuelva a repetir el ciclo y no lo rompa.

Deathloop (Bethesda)

Para ello contaremos con varias armas y poderes de nexo a nuestra disposición; pero no será lo único. Si cumplimos ciertas condiciones subiremos de nivel.

Cada que ascendamos en el multijugador de ‘Deathloop’, se nos otorgarán más elementos para cazar a Colt, como nuevas armas o poderes.

En cierta forma tendremos la ventaja con Julianna, pues enemigos no nos harán daño, como sí sucede con Colt, que estará a merced de todos.

Sin embargo, ‘Deathloop’ nos obliga a buscar a Colt en todo el escenario; deberos de estar atento a todo y conocer perfectamente los objetivos.

Deathloop (Bethesda)

El multijugador de ‘Deathloop’ es ameno y sirve para pasar un buen rato sin preocuparte por avanzar en el juego, pues no tiene historia y las partidas son rápidas.

¿Cómo se ve ‘Deathloop’?

Al ser un juego dedicado a la nueva generación de consolas, al PS5 en este caso, ‘Deathloop’ se ve muy bien; las texturas lucen y los escenarios están detallados.

No obstante, encontramos un par de “gráficos basura” en algunas paredes y objetos en las diversas zonas; nada destrozo, pero si resaltaban a la distancia.

Otra cosa a señalar de ‘Deathloop’ es que a pesar de contar con varios enemigos y elementos en pantalla, el juego tenía un buen desempeño general.

Aunque también debemos de mencionar que el juego se nos llegó a trabar en una ocasión por unos segundos antes de recuperarse.

Deathloop Dual Spikers (Bethesda)

El sonido es tal vez donde más destaca ‘Deathloop’, no sólo por las voces, música y efectos de sonido que son excelentes; también por el uso del audio 3D.

Bethesda explota esta opción del PS5 con ‘Deathloop’ dando una inmersión pocas veces vista en un videojuego, claramente puedes escuchar todo lo que te rodea.

Además de tener siempre presente la voz de Julianna a través de comunicado de Colt, sintiéndose todo más vivo dentro de ‘Deathloop’.

Hablando de sentir, ‘Deathloop’ también hace un excelente uso del DualSense en todos sus apartados.

Deathloop (Bethesda)

Para empezar siempre sentirás los pasos de Colt, cuando camines, corras o saltes; además de las diferentes vibraciones de explosiones, cuando sufras daño o dispares.

Y claro, ‘Deathloop’ no podía hacer a un lado los gatillos con resistencia para las armas; donde cada una vibrará y resistirá con diferente intensidad.

¿Vale la pena ‘Deathloop’?

‘Deathloop’ es un juego que definitivamente vale la pena, es una experiencia única que todo buen jugador debe de probar aunque sea una vez.

No mentiremos, ‘Deathloop’ no es perfecto, el ciclo tiene sus cuestiones que podrían jugar en su contra.

Alguien con habilidad podría acabar el juego en un sólo ciclo, reduciendo sus horas dramáticamente; mientras que otro puede aburrirse de repetir todo una y otra vez.

También el hecho de repetir todo a la larga va reduciendo el reto de ‘Deathloop’, pues ya sabes exactamente cómo operan los enemigos.

Deathloop (Bethesda)

Por último, aunque hay misiones secundarias; en general las zonas de Blackreef en ocasiones se llegan a sentir vacías, matando un poco el sentimiento de exploración.

A pesar de todo esto, ‘Deathloop’ es un juego bastante divertido una vez que te adentras en su concepto, con un buen par de protagonistas que destilan carisma.

Además de que su gameplay está bastante pulido y es lo suficientemente flexible para adecuarse a cualquier estilo de juego.

Cómo penúltima exclusiva de Bethesda fuera de Xbox, ‘Deathloop’ marca el inicio de lo que podría ser otra época dorada para Bethesda.