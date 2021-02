Sony anuncia un nuevo PS VR; está dedicado al PS5

La nueva versión del PS VR estará dedicada exclusivamente al PS5.

Este 23 de febrero Sony aprovechó para hacer varios anuncios relacionados a PlayStation, entre estos se dio a conocer el desarrollo de un nuevo PS VR que estará dedicado íntegramente al PS5; es decir, no tendrá soporte para el PS4 o PS4 Pro.

De momento aún se está trabajando en el diseño y características del PS VR para PS5; sin embargo, la compañía asegura que será un gran salto comparado con la versión actual, mejorando la resolución, el campo visual, el seguimiento y la entrada, simplificando la conexión a un sólo cable conectado a la consola.

Además contará con un nuevo control, el cual estará basado en el DualSense para dar una mayor inmersión a la experiencia; con esto se dejará de lado al PS Move, que había estado presente en la marca desde la época del PS3.

PS VR Sony

El PS VR de PS5 no se lanzará en 2021

Dado que el dispositivo aún se encuentra en etapa temprana de desarrollo, Sony anunció que el PS VR de PS5 no llegará en este 2021 ; aunque no dieron una fecha posible de lanzamiento, analistas apuntan que no lo veremos por lo menos hasta dentro de 2 años.

Por ende la compañía mantendrá su actual soporte al PS VR original, el cual es compatible con PS4, PS4 Pro y PS5; mismo que cuenta con varios juegos y experiencias disponibles en la actualidad, además de una base de usuarios de más de 5 millones.

PS VR Sony

Sony completó lo anterior afirmando que hay varios títulos en puerta para el dispositivo como 'After The Fall', 'Sniper Elite VR' y 'Humanity'; los cuales estarán disponibles en los próximos meses en todo el mundo.

Habrá que esperar más detalles a futuro de esta nueva generación de visores de realidad virtual en consolas, pues todo indica que lo que empezó como un experimento por parte de Sony, ha rendido frutos en general.

Con información de Sony.