Para estas fiestas decembrinas un lugar que no debes perderte de visitar es la Villa Navideña de Tlalpujahua; aquí te damos detalles de dónde es y qué precio tiene.

Si eres de los que disfrutas de la Navidad en todo su esplendor, seguro te va encantar este bonito lugar que podrás encontrar a unas cuantas horas de la CDMX.

Por lo que no necesitarás ir hasta el otro lado del mundo, pues se trata de la Villa Navideña de Tlalpujahua o la Villa de Santa Claus.

Villa Navideña de Tlalpujahua que podrás encontrar en el estado de Michoacán, un lugar que sin duda te hará sentir en el mismísimo Polo Norte y con todo el ambiente decembrino.

Villa Navideña de Tlalpujahua: Dónde es y qué precio tiene (Villa Navideña de Tlalpujahua)

¿Dónde está la Villa Navideña de Tlalpujahua?

La Villa Navideña de Tlalpujahua, se encuentra dentro de uno de los pueblos mágicos del país, del estado de Michoacán.

Ya que la Villa Navideña de Tlalpujahua está ubicada en la calle de Torbellino número 10, colonia Centro de Tlalpujahua de Rayón, en Michoacán.

La mejor manera de ir a la Villa Navideña de Tlalpujahua de la CDMX es en automóvil o autobús con un recorrido aproximado de 3 a 4 horas.

Si vas en auto propio desde la Ciudad de México deberás tomar el Circuito Exterior Mexiquense, para seguir por la carretera México 57D y la carretera México 15D en dirección a Guadalajara/Morelia; en el camino deberás tomar la desviación a Tlalpujahua.

¿Qué precio tiene la Villa Navideña de Tlalpujahua?

No te preocupes por el costo de boletos para la Villa Navideña de Tlalpujahua, ya que la entrada es totalmente gratuita, así que no tienes pretexto para no ir a visitarla.

Asimismo, entre las actividades más llamativas de la Villa Navideña de Tlalpujahua está la de hacer tu propia esfera con un costo bastante barato de 30 pesos.

Aunque si deseas ser parte del espectáculo de luces de la Villa Navideña de Tlalpujahua en su patio principal solo deberás pagar 50 pesos.

Así como el costo de la comida y venta de souvenir, esferas y más en la Villa Navideña de Tlalpujahua correrá por tu cuenta.