Sabritas es una de las empresas favoritas de los mexicanos, ya que sus papas fritas y demás botanas se han convertido en las acompañantes ideales de fiestas y tardes en familia.

Es por ello que genera mucha curiosidad el proceso de elaboración y otros secretos que se guardan celosamente dentro de la fábrica de Sabritas.

En Reddit, un extrabajador de la empresa ha decidido arrojar luz sobre los mitos y realidades que dentro de una fábrica de Sabritas. A continuación reunimos alguos.

Fue el usuario Daddy Atrox quien ofreció, en una publicación del 27 de agosto, revelar todos los secretos de la empresa cuya especialidad son las papas fritas.

Esto, con base en su experiencia de dos años como trabajador de una fábrica de la empresa ubicada en Veracruz .

Una de las preguntas con mas interacciones fueron si escuchó de alguien que hubiera perdido una mano u otra extremidad dentro de las máquinas. El extrabajador respondió:

Otra duda insistente fue si presenció o le contaron del hallazgo de animales que puedan atentar contra las normas sanitarias. El extrabajador comentó:

“... en cuanto a las ratas, yo no vi nada, llegué en un momento donde se estaban “renovando” y tenían mucha tecnología para evitar eso, (me refiero a animales muertos en maquinaria y así). Pero sí me tocó ver murciélagos en las áreas de recolección de desperdicio y almacenamiento, lejos de producción”

Los usuarios de Reddit también preguntaron al extrabajador sobre los posibles beneficios de laborar en Sabritas, como poder llevarse a casa papas fritas. La respuesta fue:

Los tazos “se meten en dispensadores que funcionan con pistones. Yo me dedicaba a rellenar los dispensadores con los tazos. Con los billetes por lo que me contaron mis supervisores, modifican la línea y se envían de manera aleatoria y dispersa, pero no tengo mas información, seguro los detalles los mantienen secretos por seguridad. Lo que sí se es que los billetes los ponen de manera casi personal (sin máquinas) y según sé es por eso que ya no lo hacen”

Extrabajador de fábrica de Sabritas