¿La vida sentimental de Alex Marín terminó? Se confirmó la separación de Mía Marín luego de 12 años de matrimonio y ahora, su rutina poliamorosa bajó en número de mujeres.

Alex Marín -de 39 años de edad-, conocido por sus shows poliamorosos, dio a conocer su separación de Mía Marín, luego de haber estado casados 12 años y de la fama que obtuvieron en redes.

Pero ¿Qué fue lo que pasó con Alex Marín y Mía Marín? Esta fue la explicación que dieron al fin de su poliamoroso matrimonio.

No todo iba tan bien como se veía en redes sociales y en los shows de Alex Marín y sus tres novias, pues ya se confirmó su separación de Mía Marín de 29 años de edad.

Luego de especulaciones y de que Mía Marín dejara de salir en las historias de Alex Marín, se confirmó que el polimaoroso matrimonio está en ruinas.

A través de un video difundido desde la cuenta de Alex Marín, dio a conocer que efectivamente se está divorciando de Mía Marín, quien fue su esposa por 12 años.

Muchos antes que su fama en TikTok y que incluso llegara a su vida la mamá de su hija, Mía Marín ya era la esposa de Alex Marín.

Sin embargo, el creador de contenido aseguró que aunque las cosas no habían terminado bien con Mía Marín pudieron hablar y llegar a un buen acuerdo de divorcio.

“Actualmente estamos en pláticas de divorcio, obvio me siento triste (...) Llegamos a un acuerdo económico, no queremos pelear”.

Asimismo, contó que Mía Marín dejará totalmente de trabajar con él en sus shows, siendo la fecha de Cancún la única en la que su exesposa se presente.

“Con ella ya no tengo ningún lazo laboral, tenemos algunos shows juntos, pero por el momento ya no quiere dar shows y si ella regresa será por aparte”.

Por otra parte, Alex Marín se quebró cuando expuso sus actitudes machistas ante los detalles que Mía Marín tenía con él, asegurando que la extraña porque ella siempre le guardaba sus cosas en la maleta.

“Fue una excelente mujer, siempre me cuidó. De hecho recuerdo que cuando llegábamos a los hoteles y yo quería guardar mis cosas personales y ella me decía -tú no hagas eso para eso estoy yo- Y ya me acomodaba mis cosas.

Esta vez tuve una gira, llegué al hotel me puse a acomodar las cosas y sí, sí me pegó la verdad, en toda la vida no había yo hecho eso”.

Alex Marín, influencer.