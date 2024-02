Mía Marín rompe el silencio y revela quién provocó su divorcio de Alex Marín; así lo contó.

Durante el podcast de Charlygalleta, Mía Marín -de 29 años de edad- habló sobre su polémico divorcio poliamoroso con el productor de contenido para adulto Alex Marín -de 37 años de edad-.

Destapando una serie de declaraciones que no dejan para nada bien a Alex Marín, tras sus lágrimas, después de anunciar su separación de Mía Marín.

Luego del escándalo e impacto que ha causado el divocio de Mía Marín y Alex Marín, es la actriz de contenido para adultos quien sale a hablar de lo que realmente pasó.

A lo que Mía Marín fue clara al revelar que Alex Marín habría roto el acuerdo que tenían de su relación poliamorosa.

Luego de que Alex Marín comenzará a tener actitudes fuera de lo acordado, Mía Marín cuenta que ahora su ex pareja comenzó a cambiar y a ocultarle cosas.

Pues Alex Marín comenzó a salir con otras mujeres sin decirle a Mía Marín, esto pese a que la pareja estaba de acuerdo en tener otras relaciones, pero donde la confianza para hablar de tema ya no existía.

“Se iba con una novia y no me contaba y me decía que me iba a enojar, quería salir solo, hacer sus cosas y me decía que no pasaba nada pero me enteraba que sí y es cuando dices: ‘no, está bien te dejo, pero me dices’ y cuando le decía: ‘quiero un novio’, me decía: ‘no, no vas a tener novio, el único hombre soy yo, a ti te gustan también las mujeres, eres más feliz con mujeres, a ver después’”.

Mía Marín