Hace un mes, Kenia Os unió su talento al de Yeri Mua y Ghetto Kids en Mamita Rica, pero ahora ya lanzó su video oficial y es momento de entender la letra completa ¿qué habla de squirt?

Mamita Rica es una de las canciones que más ha llamado la atención del disco Pink Aura, pero no creerás lo que dice la letra de este éxito de Kenia Os junto a Yeri Mua.

Así que no solo te compartimos el video oficial de Mamita Rica, sino la letra completa para que sepas si Kenia Os -de 24 años de edad- le canta a un squirt o no.

Kenia Os y Yeri Mua lanza video oficial de Mamita Rica

En menos de 24 horas del estreno del video oficial de Mamita Rica, la canción de Kenia Os con Yeri Mua y Ghetto Kids, la canción está en el número 1 en tendencias de música de YouTube.

Kenia Os con Yeri Mua en su video oficial de Mamita Rica. (YouTube/ Kenia Os / Tomada de video)

Y es que sin duda, escuchar a Kenia Os cantar reguetón junto con una de las más sonadas -Yeri Mua de 22 años de edad- es algo que tiene encantados a todos.

Además, el video oficial de Mamita Rica tiene un toque cute que está deleitando a todos, donde además cada una muestra su personalidad.

Aquí el video oficial de Mamita Rica, la canción que une a Kenia Os con Yeri Mua con un reguetón bien bellako:

Pero ¿cuál es el detrás de Mamita Rica? La canción viral de Kenia Os con Yeri Mua.

Letra de Mamita Rica, canción de Kenia Os y Yeri Mua ¿donde le cantan al squirt?

Kenia Os y Yeri Mua están rompiéndola con su colaboración Mamita Rica, pero ¿qué dice la letra? Todo parece apuntar a que le cantan al squirt, pero ¿será real?

Primero debemos entender qué es un squirt, al que Kenia Os se referiría en Mamita Rica.

El squirt se cree que es una eyaculación femenina, pero más allá de eso este viene de la estimulación sexual, aunque no necesariamente con un orgasmo.

Un squirt es un líquido que no huele ni mancha y sale por la uretra, el mismo donde sale la orina, más no es orina.

Ahora, si bien la canción de Kenia Os está siendo relacionada con el squirt es por un párrafo en específico, mismo que se entiende dice así:

“Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita”. Letra de Mamita Rica de Kenia Os y Yeri Mua.

Y si lo que necesitas es más contexto ahora que ya sabes a qué se le atribuye el que Mamita Rica se crea dedicada al squirt, acá te dejamos la letra de la canción de Kenia Os con Yeri Mua para que saques tus propias conclusiones:

Ghetto Kids

Que comienze el perreo

Dale, Kenia

Ey, Yeri

Déjame la espalda rasguñada como Kitty

Gatita de city, yo te quito to’a la AMIRI

Úsame de trampa pa’ que me boten las titties

Pa’ calcular este culo, le preguntamos a Siri

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesite, y lo que necesitas

Una mamita rica con las nalgas suavecitas

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesite, y lo que necesitasUna mamita rica con las nalgas suavecitas (la que trae los chacales por detrás)

Dame, papi, vente, ¿no que muy guerrero?

Dale, aguántame una noche, roza mi culo grosero

Primero, me arrodillo por su fierro

Ando bellaca, gata, noche de entierro

Bien sensual, dale, papi, bájate

Lo que necesitas es una mami con las nalgas bien suaves

Tócame, que no traigo panties

Bien gata fina, flow candy

Pa’ que tú sientas el power

Papi, let me show it

Te cumplo el deseo

Desnúdame y no te asombres

Yo cumpliré tu fantasía sexual

Soy el peligro, así que venme a buscar

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesite, y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesite, y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas

La más dura sube la temperatura

A perras y gatas hago menear la cintura

Toqueteo que incita la censura

Papi, soy la fiebre y se siente la calentura

Tu patrona, la gatita que calienta to’a la zona

Kenia en el perreo y México detona

Los Ghetto en la disco, baby, siempre se controla

El DJ me la suelta y la gente se descontrola

Déjame la espalda rasguñada como Kitty

Gatita de Siri, yo te quito to’a la AMIRI

Úsame de trampa pa’ que me boten las titties

Pa’ calcular este culo, le preguntamos a Siri

Oye, Siri, ¿cuál es el diámetro de este perro culazo?

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesite, y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesite, y lo que necesitas

Una mamita rica con las nalgas suavecitas

Ghetto Kids

Kenia OS

Yeri Mua, la que trae los chacales por detrás

Con información de ‘Letras’ y ‘Saba’.