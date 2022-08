En pleno Día Internacional del Orgasmo Femenino, la ex actriz porno Mia Khalifa se confesó con sus seguidores para facilitar la compleja tarea de llegar al orgasmo.

Y es que, como fue etiquetada en la revista Men’s Health, aún alejada de la industria del porno, Mia Khalifa es una “ experta no oficial en todas las cosas acerca del sexo y las mujeres ”.

Así, sus fieles seguidores aprovecharon para lanzarle todo tipo de preguntas en relación a este 8 de agosto y el Día Internacional del Orgasmo Femenino, ¿tú ya lo celebraste?

Mia Khalifa (Instagram)

¿Cómo hacer que una mujer llegue al orgasmo? Esto aconseja Mia Khalifa

Para Mia Khalifa, esto depende de cada mujer ya que algunas prefieren que más “juego previo” que otras. Lo cierto es que recomienda conocer tu cuerpo y lo que te gusta en la cama para llegar al orgasmo.

“Juega con ella, juega con lo que está haciendo. Si ella está tratando de liderar un poco, sigue su ejemplo” Mia Khalifa.

En este sentido, la ahora influencer Mia Khalifa agrega tener conciencia de lo que se busca, no limitar el juego previo y que el hombre no presione a su pareja a hacer cualquier cosa que no quiera.

Mia Khalifa (Instagram)

Mia Khalifa te enseña dónde está el punto G

A la pregunta de dónde está el punto G, Mia Khalifa contó a sus fans que este se ubica en la pared superior de la vagina, a medio camino entre la abertura y el cuello uterino .

Esto significa que si estás tocando a una mujer, el punto G se encuentra arriba y abajo, no obstante, la también comentarista de deportes afirma que cada mujer tiene su punto G en distintos lugares, por lo que es necesario experimentar .

“Vela, escúchala y siéntela. No te cuestiones y no estés preguntando” Mia Khalifa.

Mia Khalifa (Instagram)

En este sentido, Mia Khalifa asegura que no todas las mujeres prefieren tener un orgasmo, pues el punto G también otorga un gran placer.

Sobre cuánto debería durar el sexo, la ex actriz porno recomienda entre 7 y 15 minutos , ya que 15 es “demasiado rápido” y 15 “muy cansado”. Y agrega: “Para mí, el clímax se trata más de lo que siento por una persona, que de lo que está haciendo”.