Lo mejor que hicieron los juguetes sexuales es no necesitar de nadie más para complacerte. Y sí, claro, la correcta estimulación del clítoris. Hoy, un pretexto más para usarlos y celebrar así el Día Internacional del Orgasmo Femenino.

Es verdad que esta placentera práctica continúa siendo un misterio, pero esa no es justificación para no saber lograrlo, y menos un 8 de agosto : Día Internacional del Orgasmo Femenino.

Eso sí, te recordamos que de acuerdo con la neurociencia, este es más intenso en la medida en que más te gusta tu pareja , aunque la penetración en absoluta asegura un orgasmo.

Estimulación (Deon Black / Unsplash)

1. Datos científicos del orgasmo femenino: ¿por qué cuesta llegar a él?

Una investigación publicada en el Journal of Marital Sex and Therapy en 2018, encontró que a más falta de estimulación o excitación, más te costará llegar al orgasmo femenino.

Esto incluye la falta de tiempo, una imagen corporal negativa , incomodidad o irritabilidad durante el sexo, así como una lubricación insuficiente y problemas médicos.

Orgasmo femenino (imujer.com)

2. Datos científicos del orgasmo femenino: sí existe una brecha del orgasmo

La brecha del orgasmo explica que cuando los hombres tienen encuentros sexuales con mujeres cisgénero, estos experimentan más orgasmos que ellas .

El término apareció en el libro “Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters--And How to Get It”, de la doctora Laurie Mintz, también profesora de la Universidad de Florida.

Mintz analizó a 800 estudiantes y encontró que los hombres experimentan orgasmos el 91 por ciento de las veces, mientras que las mujeres sólo un 39 por ciento , en parte por la representación poco realista del sexo en el porno y los medios electrónicos.

“Es necesario valorar el derecho de las mujeres a tener el mismo placer que los hombres cuando se trata de sexo” Laurie Mintz.

3. Datos científicos del orgasmo femenino: los gemidos ni siquiera forman parte del sexo

Investigadores de la Universidad de Ottawa, en Canadá, concluyeron que los gemidos no son parte del orgasmo femenino y que por ende, deberían eliminarse de la escala que mide el placer .

Qué sorpresa...

Por el contrario, los síntomas que sí revelarían un orgasmo femenino son:

Respiración más rápida

Espasmos en las extremidades inferiores

Hormigueo facial

Sudoración

Aumento del ritmo cardíaco

Respiración entrecortada/superficial

Aumento de la presión arterial

Sofocos

Orgasmo (Pixabay)

4. Datos científicos del orgasmo femenino: la posición más eficaz para lograrlo

Investigadores de la clínica ginecológica New H. Medical, de Estados Unidos, encontraron que “el misionero”; el hombre arriba de la mujer, pero con una almohada debajo de la pelvis de ella, es la posición sexual más eficaz para lograr el orgasmo femenino.

Pero eso no es todo, para el equipo de investigación, las posiciones cara a cara generalmente mejoran el flujo sanguíneo del clítoris, lo que conduce a mejores orgasmos.

Orgasmo. (Tomada de video.)

5. Datos científicos del orgasmo femenino: la posición que menos funciona