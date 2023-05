Al parecer pronto podríamos ver a Karely Ruiz y Maya Nazor de frente, pues esto sería posible si asisten a la fiesta por el cumpleaños 24 de Mona.

La influencer Mona está más que lista para celebrar su cumpleaños 24, sin embargo entre las controversias sus amigas Karely Ruiz y Maya Nazor podrían chocar.

O para mala suerte, tal cual lo ha dicho Mona en su fiesta las grandes ausentes serían Karely Ruiz y Maya Nazos.

Karely Ruiz y Maya Nazor son parte de las 18 invitadas que tiene Mona a su exclusiva fiesta para su cumpleaños 24.

Presencia que causaría revuelo, debido al escándalo que ha rodeado en las últimas semanas a Karely Ruiz -de 22 años de edad- y Maya Nazor -de 24 años de edad-.

Tras el triángulo amoroso con Santa Fe Klan -de 23 años de edad- por lo que Karely Ruiz y Maya Nazor de frente podría no ser tan bueno.

Pese a esto cabe la posibilidad que suceda el encuentro, pues ambas influencers son muy amigas de Mona, cumpleañera que ha estado más que emocionada por su fiesta y espera que sus invitadas asistan.

Aunque aún no está nada escrito, sobre si Karely Ruiz y Maya Nazor asistan a la fiesta por el cumpleaños 24 de Mona, las quejas ya han comenzado.

Luego de que la propia Mona le ruegue a Dios para que Karely Ruiz y Maya Nazor no la dejen plantada.

Pues para Mona esto significa una gran pérdida monetaria, más no de tristeza por no tener a sus dos amigas.

“Ruego a Dios que vengan porque yo estoy gastando no más para esas 18 invitadas. Me darian en la madre si no fueran algunas, porque se me quedaría lo de ellas; no hay más invitadas”

Mona