Jailyne Ojeda le mandó un comentario criticón a Karely Ruiz -de 23 años de edad- porque la acusa de pagar a sus fans y de “no quererse nada”.

Karely Ruiz causó furor a inicios de febrero, por tener relaciones sexuales con un fan que se tatuó su rostro.

Además, la modelo de OnlyFans ofreció 200 mil pesos a quien se volviera a tatuar su cara y hay quien no soportó que Karely Ruiz regale dinero a sus seguidores.

La primera en viralizar que los hombres se tatúen su nombre o rostro, fue Belinda, de 34 años de edad; Karely Ruiz y Jailyne Ojeda no se querían quedar atrás.

Karely Ruiz quiso seguir el ejemplo de Belinda, pero ella lo llevó a otro extremo y hasta ofreció dinero a quien se tatuara su imagen.

Pero las acciones de Karely Ruiz ya fueron criticadas por su competencia en OnlyFans, Jailyne Ojeda -de 26 años de edad-.

Todo inició cuando Jailyne Ojeda no se quiso quedar atrás y presumió que un fan se tatuó su rostro en el brazo.

“Esta fue la mejor sorpresa que me han dado en mi cumpleaños” escribió Jayline Ojeda en el video donde le muestra su tatuaje.

Como era de esperarse, los fans de Karely Ruiz la acusaron de querer copiarle a la regiomontana y Jayline Ojeda no dudó en arremeter contra su colega.

“Ella le pagó 200 mil pesos a un fan para que se tatuara su cara. Mis seguidores lo han hecho gratis porque ellos quieren, no ha sido forzado o por dinero. Mucho menos me acostaría con un seguidor sólo porque se tatuó mi cara. Ella no se quiere nada”

Jayiline Ojeda