Durante su última transmisión en vivo, Cry -24 años- reveló si es que se acabó el CryMua con Yeri Mua y señala a los posibles responsables.

Desde hace algunos meses que Yeri Mua -22 años- y Cry se habían distanciado por el hate que le estaba cayendo a la influencer.

Pero ahora Cry ha aclarado a todos sus fans y seguidores si es que en realidad en CryMua ya murió y quienes serían los responsables.

Durante una transmisión del pasado 7 de abril, Eduard Martinconi, mejor conocido como Cry reveló a todos sus seguidores si es que el CryMua realmente había muerto.

Y es que tal y como reveló Cry, las interacciones en redes sociales, los proyectos y demás que tenía con Yeri, ya no se harán realidad, es decir:

“En general, nuestra interacción social se ha enfriado y ha bajado bastante porque… ¿Pues qué te digo? Así es a veces, uno no hace nada pero no depende de uno y pues ya está. Ese es el tema, es que no hay mucho más de qué hablar, realmente yo no he hecho nada, yo no le he hecho nada, ella a mi no me ha hecho nada”

Cry