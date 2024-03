Las fans de Yeri Mua lograron impulsar a Cry y ahora anda hablando de todo en los podcast más populares en México, hasta de las cirugías plásticas que le han inventado.

Yeri Mua y Cry han dejado claro que son mejores amigos, aunque se debe reconocer que gracias al gran shippeo del CryMua, el streamer español ha ganado popularidad en México.

Y es que ya no está solo creando contenido con Yeri Mua, sino que Cry -de 24 años de edad- sino que se está abriendo oportunidad a que lo conozcan más por medio de podcasts en México.

Por ello, Cry compartió de forma curiosa las cirugías que le han inventado en TikTok -como precio de su fama-, pero mismas que niega y asegura solo se trata de desnutrición.

Como parte de la publicidad en medios de comunicación que Cry está teniendo, el streamer fue al podcast de Karime Pindter a quien le contó de todo un poco y claro, incluyendo sus cirugías.

Sabemos que Karime es amante del bótox y las cirugías plásticas, de modo que no pudo faltar el tema en la plática con Cry, mismo que sacó a relucir su lado simpático auténtico.

Y es que en la conversación, el streamer se mostró sorprendido de que en TikTok hay doctores que le han inventado cirugías estéticas, debido al físico que muestra.

Y aunque Cry se mostró agradecido negó tener alguna cirugía plástica en el cuerpo, explicando que solo se trata de la mala alimentación que tiene.

El streamer se llamó desnutrido, diciendo que ese es el único motivo por el que es delgado y por lo tanto, su cara ha cambiado.

“He visto varios tiktoks, que dicen que son cirujanos y me inventan lo que me he hecho, yo no sé cómo decirles que no son cirugías, es desnutrición, sí se me marca todo es porque estoy muy bajo de peso”.

Cry, streamer.