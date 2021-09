Eduardo Verástegui no tiene relaciones sexuales desde hace 13 años

En una entrevista que Eduardo Verástegui sostuvo con Ismael Cala para CNÑ, el actor explicó porqué se ha mantenido en abstinencia por 13 años.

Confesando que en su adolescencia fue un hombre que se sentía "el Don Juan, el latin lover, el mujeriego, el playboy" y que hizo daño a muchas mujeres, señala que a los 28 años tuvo la fortuna de tener una maestra de inglés que le hizo cambiar su estilo de vida.

"Ella me dice un día: '¿te gustaría casarte y tener familia y tener hijas? Me sigue preguntando cosas, ¿qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para que ella forme una familia? ¿me puedes describir ese hombre? Obviamente, yo le describí un santo. ¿Y tú eres ese hombre?, me preguta, fue ahí cuando algo me picó el corazón... Fui ahí cuando le hice una promesa a Dios de tratar a toda mujer de cómo que me gustaría que trataran a mi mujer, a mi hija y mis hermanas".

Cuando el anfitrión le pregunta cómo es posible que no tenga sexo en 13 años, Verástegui reponde: "Comprendí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, para compartirlo con la persona más importante de tu vida, en mi caso, la madre de mis hijos".

Y asegura que es posible ser abstemio por tantos años. "No eh escuchado que nadie muera por abstinencia, es un deseo que se puede controlar".

¿Hay aquí algún hombre que quiera intentarlo?

