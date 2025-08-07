Merlina temporada 2 se estrenó este 6 de agosto de 2025 en Netflix; sin embargo no llegó completa, a diferencia de su entrega de 2022.

En esta ocasión Netflix dividió en dos Merlina temporada 2, estrenando la mitad y dejando el resto para un segundo volumen en unas semanas.

¿Cuántos capítulos tiene Merlina temporada 2?

De acuerdo con Netflix, Merlina temporada 2 contará con un total de 8 capítulos, que abarcarán toda la narrativa de esta nueva entrega; divididos de la siguiente manera:

Volumen 1 - 4 capítulos estrenada el 6 de agosto de 2025

Volumen 2 - 4 capítulos a estrenarse el 3 de septiembre de 2025

Esto es una novedad en Merlina temporada 2, pues el anterior bloque de capítulos lanzado en 2022 fue estrenado en una sola entrega, sin divisiones.

Posiblemente porque Netflix quería ver en ese momento cómo funcionaba la serie, al ser una novedad dentro de su catálogo.

Caso contrario en esta ocasión que se trata de uno de sus contenidos más fuertes del año, con una Jena Ortega ya establecida y un Tim Burton mejor valorizado.

Sin olvidar que se tendrá la presencia de Lady Gaga como una de las profesoras de Merlina.

¿Por qué se dividió Merlina temporada 2?

Si bien Netflix no dio detalles de por qué dividió Merlina temporada 2 en estas partes, todo indica que sigue la estrategia de la plataforma.

Desde hace ya unos años, Netflix tiende a dividir sus contenidos importantes como Merlina temporada 2, con el fin de retener la audiencia dentro de su servicio.

El lanzar todos los capítulos de golpe hacía que quienes estaban interesados en estos, dejaran de lado el servicio luego de ver toda la temporada en un par de días.

Ahora con esto, por lo menos aseguran tener un rebote de suscriptores y audiencia cada que lleguen los nuevos episodios.

Además de contar con una retención en la conversación, tanto en redes sociales, como entre fans “de a pie”, quienes siguen hablando del show cada que hay nuevos capítulos.

