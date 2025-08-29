¡Feliz Día del Gamer! 15 frases para dedicar en el Día Internacional del Videojuego hoy 29 de agosto

Hoy 29 de agosto en las celebraciones geek es Día Internacional del Videojuego y también Día del Gamer.

Por lo que te tenemos 15 frases para dedicar en el Día Internacional del Videojuego y desear un Día del Gamer hoy 29 de agosto.

Acá te dejamos estas 15 para dedicar en el Día Internacional del Videojuego y desear un Día del Gamer hoy 29 de agosto en su celebración:

  1. He luchado mucho tiempo por sobrevivir, pero no importa qué, siempre tienes que encontrar algo por lo que luchar. Joel
  2. No importa la situacion, no puedes ser malo con quienes te trataron bien. Keita Amano
  3. Únicamente dejando entrar a extraños, podemos encontrar nuevas formas de ser nosotros mismos. Neku Sakuraba
  4. El corazón puede ser débil, pero algunas veces es todo lo que necesitamos. Sora
  5. Si la historia debe cambiar, que cambie. Si el mundo es destruido, que así sea. Si mi destino es morir, simplemente me reiré de él. Magus
  6. Al final, solo lamentamos lo que no hemos hecho. Taric
  7. No puedes elegir de quién te enamoras. No puedes evitarlo. Es como un accidente. Aunque duela, aunque estén fuera de tu alcance. Aguri
  8. Hay cosas que olvidamos... Y hay cosas que nunca podemos olvidar. Es gracioso... No se cual es más triste. Heather
  9. Que alguien se haya ido no significa que te haya dejado. James McCloud
  10. Hay una línea muy difusa entre valentía y estupidez. Juggernaut
  11. La vida se trata de determinación. El resultado es secundario. Waka
  12. Incluso en tiempos oscuros, no podemos renunciar a las cosas que nos hacen humanos. Khan
  13. Es más importante dominar las cartas que sostienes que quejarse de las que ya se encargaron tus oponentes. Aza
  14. Toda mentira contiene la verdad, y toda verdad contiene una mentira. Shu
  15. Debemos luchar por los que viven y por los que aún no han nacido. Terra
¿Por qué hoy 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Videojuego y el Día del Gamer?

Las conmemoraciones del Día Internacional del Videojuego y el Día del Gamer son celebradas cada 29 de agosto desde 2008.

Esto luego de que medios especializados en tecnología y ocio digital en Europa impulsaran estas celebraciones con el objetivo de homenajear a los videojuegos y a los que disfrutan de ello.