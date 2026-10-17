El escritor Yobaín Vázquez Bailón fue galardonado por La Travestiada con el Premio Primera Novela 2026, reconocimiento que impulsa a nuevas voces de la literatura mexicana y que está acompañado por un incentivo económico de 250 mil pesos.

Durante la ceremonia de premiación, Yobaín Vázquez Bailón celebró la importancia de compartir las obras con los lectores y destacó los concursos literarios como herramientas para abrirse camino en el mundo editorial.

“Yo con esto fue como dije, voy a aventarlo al mundo y a ver qué pasa. Y pues mira, aquí estoy” Yobaín Vázquez Bailón, escritor

Asimismo, Yobaín Vázquez Bailón subrayó el papel del humor y la comedia en su novela inspirada en el histórico Baile de los 41.

Además del incentivo económico, el Premio Primera Novela 2026 impulsa la proyección internacional de la narrativa mexicana emergente mediante la red global de distribución de Amazon.

Yobaín Vázquez Bailón ganó el Premio Primera Novela 2026 por La Travestiada (Elizabeth Flores)

El llamado de Yobaín Vázquez Bailón, ganador del Premio Primera Novela 2026

El escritor Yobaín Vázquez Bailón fue reconocido con el Premio Primera Novela 2026 en una ceremonia celebrada el 14 de octubre en el Salón Nishizawa del Museo Vivo del Muralismo de la SEP.

Respecto a su triunfo y al proceso de creación de La Travestiada, Yobaín Vázquez Bailón animó a los nuevos autores a superar la timidez y compartir sus textos.

Aunque reconoció que la literatura suele percibirse como un trabajo solitario, enfatizó que los concursos son herramientas clave para “buscar y encontrar lectores”.

Lo más importante en la literatura es encontrar a tus lectores. Para lograrlo, existen concursos, círculos de lectura y muchas otras vías. También es importante que los escritores, especialmente quienes comienzan, se atrevan a compartir sus obras y no se aferren a ellas por miedo a soltarlas. Yobaín Vázquez Bailón, escritor

Mario Delgado, Berenice Andrade Medina, Yobaín Vázquez Bailón, Yol Segura, Karina Sosa y José Zazueta (Elizabeth Flores)

El autor llamó a no guardarse las obras y “tener el descaro” de liberarlas: “Igual yo con esto fue como dije, voy a aventarlo al mundo y a ver qué pasa. Y pues mira, aquí estoy”.

Asimismo, destacó el uso de la comedia y el humor en su novela sobre el Baile de los 41 para brindar una perspectiva fresca frente a la tragedia histórica.

Por su parte, José Zazueta, director de la Categoría de Libros de Amazon México, reafirmó el compromiso de la plataforma con el fomento a la lectura y el respaldo a los talentos emergentes.

“Queremos poner todos los reflectores en los nuevos talentos emergentes y destacar la importancia de que más personas se animen a escribir su primera novela” José Zazueta, director de la Categoría de Libros de Amazon México

José Zazueta resaltó que la alianza entre Amazon y la SEP potencia el alcance de los libros a través del catálogo digital de Kindle y la presencia en eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Queremos poner todos los reflectores en los nuevos talentos emergentes y en la importancia de que más personas escriban su primera novela”, concluyó José Zazueta.

Yobaín Vázquez Bailón, Premio Primera Novela 2026, y José Zazueta, director de la Categoría de Libros de Amazon México. (Elizabeth Flores)

La Travestiada de Yobaín Vázquez Bailón, disponible en Kindle y Audible

La Travestiada de Yobaín Vázquez Bailón estará disponible para lectores de todo el mundo gracias a la infraestructura de Amazon, que integra una tienda con más de 18 millones de ejemplares digitales en Kindle y más de un millón de audiolibros.

A través de la versión digital en Kindle y Audible, La Travestiada tendrá presencia directa en México, España, Latinoamérica y Estados Unidos.

A través de Amazon, damos difusión a las tres obras finalistas en distintas plataformas y mercados, mediante la versión Kindle en México, España, otros países de Latinoamérica y Estados Unidos. José Zazueta, director de la Categoría de Libros de Amazon México

Esta red de distribución global y herramientas como Kindle Direct Publishing garantizan que tanto la obra ganadora como las finalistas traspasen fronteras y conecten con audiencias internacionales.