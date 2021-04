En la azotea del Museo Metropolitano de Nueva York fue instalada una escultura inspirada en ‘Plaza Sésamo’ y Alexander Calder

Como cada año, el Museo Metropolitano de Nueva York (MET) renueva la escultura que coloca en su azotea y en esta ocasión, la nueva pieza está inspirada en los móviles de Alexander Calder y el personaje ‘ Big Bird ’ de ‘Plaza Sésamo’.

La escultura mide ocho metros, fue creada por el artista estadounidense Alex Da Corte y representa la nostalgia de la infancia. Esta obra se titula "As Long as the Sun Lasts" (Mientras dure el sol) y fue colocada frente a la silueta de los rascacielos de Manhattan.

En la escultura ‘Big Bird’ aparece sentado sobre una luna menguante y sosteniendo una escalera

La escultura consta de una estructura triangular de color naranja, en la punta, esta colocada una larga barra de acero de la que cuelgan, en una extremidad, varios círculos metálicos de colores, como los que usó Calder en numerosas ocasiones, y en la otra, un 'Big Bird' de color azul sentado sobre una luna menguante, en su mano izquierda, el personaje sujeta una escalera de color café.

Escultura del MET AFP

Max Hollein, director del MET, comentó que Alex Da Corte comenzó a trabajar en la escultura justo cuando comenzaba la pandemia. En un comunicado el director también comentó:

"El trabajo audaz de Alex Da Corte oscila entre la alegría y la melancolía, y trae un bromista mensaje de optimismo y reflexión" Max Hollein

Max Hollein interpreta esta escultura como un recuerdo de que la estabilidad es un espejismo, pero también es un mensaje donde muestra al espectador el poder de la transformación. La escultura podrá verse hasta el 31 de octubre.

Escultura del MET AFP

El plumaje azul de ‘Big Bird’ es en homenaje a su versión brasileña, Garibaldo

‘Big Bird’ es un famoso personaje del programa infantil 'Plaza Sésamo’. En Estados Unidos, esta ave es conocida por su vistoso plumaje amarillo; sin embargo, en esta ocasión se presenta en un azul claro en homenaje a la versión brasileña, llamada Garibaldo, debido a que Da Corte conoció de esta forma al personaje durante los años de su infancia que vivió en Venezuela.

En México, ‘Big Bird’ es conocido como Abelardo y tiene un plumaje verde en el cuerpo y plumas rojas alrededor del rostro. Este personaje apareció en la televisión mexicana por primera vez en 1972.