Cada 16 de agosto se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa celebrando su historia y patrimonio cultural en los parques de diversiones.

Con ello, te compartimos Peppa Pig se sube a la montaña rusa y 2 horas de capítulos para ver en YouTube y español.

Peppa Pig por Día Internacional de la Montaña Rusa (tomada de video / YouTube)

¿Dónde ver las 2 horas de capítulos de Peppa Pig en YouTube por el Día Internacional de la Montaña Rusa?

Las 2 horas de capítulos de Peppa Pig por Día Internacional de la Montaña Rusa las podrás ver en el canal oficial de YouTube de la caricatura:

Peppa Pig Español Latino - Canal Oficial

Acá te compartimos Peppa Pig se sube a la montaña rusa y 2 horas de capítulos en YouTube:

En el canal oficial de Peppa Pig en YouTube, podrás encontrar diferente tipo de contenido sobre la caricatura, como por ejemplo:

Listas

En vivo

Maratones

Shorts

Especiales

¿Qué esperar de las 2 horas de capítulos de Peppa Pig en YouTube por Día Internacional de la Montaña Rusa?

En las 2 horas por Día Internacional de la Montaña Rusa, Peppa Pig y su familia van a Ciudad Papa, un parque de diversiones de vegetales.

Una de las mayores atracciones del parque, es la montaña rusa el Cohete Papa.

Peppa Pig por Día Internacional de la Montaña Rusa (tomada de video / YouTube)

George Pig quiere subirse a la atracción, pero es demasiado pequeño para ir solo; por lo que Papá Cerdito debe de acompañarlo, aunque no le gusten las alturas.

No obstante, surge un problema de último momento, pues George Pig ya no desea disfrutar del Cohete Papa y decide bajar.

Papá Cerdito ya no puede irse y ahora debe de enfrentar la rápida montaña rusa.

Peppa Pig por Día Internacional de la Montaña Rusa (tomada de video / YouTube)

Como contexto, el Día Internacional de la Montaña Rusa surge como iniciativa de la organización American Coaster Enthusiasts para celebrarse cada 16 de agosto.

A su vez, la efeméride surge, porque en esa fecha, en 1898, se patentó la primera montaña rusa moderna en Estados Unidos, “Loop The Loop”, diseñada por Edwin Prescott.

Este día rinde homenaje a la emoción, adrenalina y la historia de las montañas rusas, que han evolucionado desde atracciones simples hasta complejas estructuras.