Te presentamos en esta ocasión El cumpleaños de Wendy Lobo con Peppa Pig.

Es un maratón de capítulos de Peppa Pig en YouTube para ver por el Día Mundial de los Lobos.

¿De qué trata El cumpleaños de Wendy Lobo con Peppa Pig? El maratón de capítulos está en YouTube

El canal de YouTube, Peppa Pig Español Latino - Canal Oficial, tiene El cumpleaños de Wendy Lobo con Peppa Pig.

Se trata de un video con más de una hora de capítulos de Peppa Pig para disfrutar en maratón.

La historia comienza con Wendy Lobo quien invitó a todos sus amigos para festejar su cumpleaños.

Mientras el Señor Lobo infla globos, Peppa Pig y los demás niños comienzan a jugar con ellos, evitando que caigan al suelo.

La fiesta se pone más divertida cuando comienza el baile y también cuando Señora Lobo sopla burbujas.

Después de que Peppa Pig y sus amigos truenan todas la burbujas, la Señora Lobo saca una caja con más.

Esto con la intención de enseñarles a los niños cómo soplar burbujas.

El cumpleaños de Wendy Lobo con Peppa Pig (Especial)

Durante el juego, Pedro Pony confunde la luna llena con una burbuja y Wendy Lobo aclara la situación.

Además de que la pequeña loba aúlla y enseña a sus amigos cómo hacerlo.

Al momento de practicar, Peppa Pig y los demás escuchan un aterrador aullido que los espanta.

El sonido pertenece a la Abuela Lobo de Wendy que llegó con un pastel y dispuesta conocer a los amigos de su nieta.

La temática del capítulo enseña a los niños qué son los lobos y la forma en la que se comportan.

El cumpleaños de Wendy Lobo con Peppa Pig (Especial)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Lobos?

El Día Mundial de los Lobos se celebra cada año el 13 de agosto.

La efeméride se estableció con la intención de concientizar sobre la relevancia de los lobos en el ecosistema y promover su conservación.

Los lobos son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, ya que regulan las especies herbívoras de los bosques como

Ciervos

Jabalí

También tienen influencia en el comportamiento de las presas provocando la dispersión y el llamado sobrepastoreo que degrada el suelo.