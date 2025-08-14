Luego de mucha espera, por fin se anunció la fecha de estreno de Peppa Pig temporada 9 en HBO Max y Discovery Kids en México.

Lo interesante de Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids en México es que estos capítulos traen consigo la llegada de Evie, la bebé de la familia.

¿Cuándo se estrena Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids en México?

De acuerdo con Warner Bros., Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids en México se estrena el 1 de septiembre a las 3:00 p.m.

Los capítulos de Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids en México se transmitirán hasta el 17 de septiembre de 2025.

Peppa Pig Temporada 11 (HBO Max)

Es decir, la temporada durará en emisión poco más de 2 semanas, pues todos los nuevos episodios se proyectarán de lunes a viernes, tanto en HBO Max, como en Discovery Kids.

Además, el 27 de septiembre, Discovery Kids transmitirá un maratón con todos los episodios de la temporada 11 de Peppa Pig.

Esta temporada forma parte de los 20 años de la serie, la cual se ha mantenido a lo largo del tiempo como una de las favoritas del público infantil en todo el mundo.

Evie de Peppa Pig (Hasbro)

¿Cómo será Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids?

Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids traerá varios cambios al programa, todo debido a la llegada de la pequeña Evie.

En Peppa Pig temporada 11 en HBO Max y Discovery Kids veremos una casa nueva y un auto más grande, todo para que la familia Cerdito pueda vivir bien con su nueva integrante.

Es por ello que varios de los capítulos se enfocarán en la pequeña Evie Pig; pero sin dejar de lado las dinámicas tradicionales entre la familia, y amigos de Peppa Pig.

Se espera que sea una de las temporadas más vistas del show y que sirva perfectamente para la celebración de los 20 años.