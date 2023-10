Este 31 de octubre se celebra Halloween seguido de Día de Muertos, por lo que te dejamos 6 ideas para un peinado de Catrina que puedes hacer para estas fechas.

Un peinado de Catrina con flores en el cabello Un recogido para el peinado de Catrina Llevar el pelo suelto con ondas para tu peinado de Catrina El peinado de Catrina clásico de diadema con trenzas Trenzas para el peinado de Catrina Pelo suelto con sombrero para tu peinado de Catrina

Peinado de Catrina con flores en el cabello para este Halloween y Día de Muertos

Uno de los peinados clásicos de Catrina es el que utiliza flores, ya sean de colores o de cempasúchil, para combinar con esta época del año de Halloween y Día de Muertos.

Este peinado de Catrina con flores puede llevarse con un recogido o un chongo discreto; aunque también se puede optar por llevar el cabello suelto con el adorno arriba de la cabeza.

Peinado de Catrina para Halloween o Día de Muertos (Miguel Gonzalez / Unsplash )

Un recogido para el peinado de Catrina

Otro de los peinados de Catrina que pueden hacerse este Halloween y Día de Muertos es un recogido con trenzado.

Este peinado de Catrina para Halloween o Día de Muertos puede ser alto, bajo, con una cola de caballo o trenzado; solo habrá que estirar bien el cabello para que le de ese toque elegante el disfraz.

Peinado de Catrina para Halloween o Día de Muertos (Daniel Lloyd Blunk-Fernández / Unsplash )

Llevar el pelo suelto para tu peinado de Catrina

Si lo tuyo es ser más moderna, puedes optar por llevar el cabello suelto en tu peinado de Catrina para este Halloween o Día de Muertos.

Ya sea que sea planchado o con ondas, el peinado de Catrina quedará perfecto con tu disfraz y algunos adornos para el cabello como las flores.

De igual manera, este peinado sencillo y fácil de Catrina puede usarse tanto para cabello largo como para cabello corto.

Peinado de Catrina para Halloween o Día de Muertos (Jirzo Nez / Unsplash )

El peinado de Catrina clásico de diadema con trenzas

Otro de los peinados clásicos de Catrina para este Halloween o Día de Muertos sin duda alguna es la diadema de trenzas.

Pues da a tu look de Catrina un aire tradicional pero también sofisticado para tu disfraz de Halloween o Día de Muertos.

Peinado de Catrina para Halloween o Día de Muertos (Guillermo Mota / Unsplash )

Trenzas para el peinado de Catrina

Al igual que la diadema con cabello trenzado, un par de trenzas para tu peinado de Catrina en este Halloween o Día de Muertos siempre queda bien.

Pues hace del look de Catrina más llamativo y no es necesario complicarse para pensar en un peinado bastante elaborado.

Peinado de Catrina para Halloween o Día de Muertos (Andrea Murcia Monsivais / CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

Pelo suelto con sombrero para tu peinado de Catrina

Finalmente, si quieres un peinado que de ese toque diferente a tu disfraz de Catrina, llevar un sombrero es una buena opción para salir del estereotipo y dar ese toque contemporáneo.