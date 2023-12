Como bien lo marca el calendario, estamos a escasos días de celebrar la llegada del Año Nuevo, por lo que en millones de hogares se alistan para despedir el 2023 de darle la bienvenida al 2024.

Parte de los rituales más comunes para pasarlo en familia durante el último día del año es el de comer uvas en Año Nuevo para atraer la buena fortuna y la abundancia.

Pues a unos días que el 2023 esté por terminar, es cuando se empiezan a enlistar los deseos y propósitos que queremos cumplir para el próximo 2024.

Sin embargo, otro de los rituales que hacen las familias durante la cena de Año Nuevo es rezar no solo para dar gracias por el año que esta acabando, sino también para pedir por el que está empezando.

Pues nada mejor que una oración para sentir que nuestros deseos y propósitos se verán respaldados por un ser divino.

Así que sin más preámbulos, te presentamos algunas oraciones con las que podrás rezar en familia durante la víspera del Año Nuevo 2024.

Parte importante del Año Nuevo es el de saber agradecer por las cosas buenas que recibimos a lo largo del año, por lo que para recibir de buena manera el 2024 es importante dar gracias por los favores concedidos en 2023.

Por lo que la siguiente oración sería la indicada para este propósito, pues engloba a la perfección todo ese sentimiento de gratitud por un buen año 2023.

Pero aceptando también todo aquello que no fue tan agradable, pues también es importante agradecer por los momentos de tristeza y dolor que nos ayudaron a crecer.

Estas oración en particular se puede encontrar en el portal de Camino y Oración, un rezo firmado por el padre José Luis Toro:

“Señor, quiero darte gracias por todas las experiencias vividas en el año 2023.

Me has regalado la oportunidad de vivir plenamente este año.

Gracias por los grandes dones que me has concedido, por las bendiciones que me has regalado. Gracias por haber escuchado tu palabra y por poder caminar en tu presencia.

Te quiero dar gracias por los familiares y amigos. Por las alegrías y tristezas, por los proyectos y por las actividades realizadas.

Gracias Señor, gracias. “

Oración para rezar en la víspera del Año Nuevo 2024 y despedir el 2023