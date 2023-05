A través de redes sociales se hizo viral una supuesta invitación a una boda, en donde decía que no se permitían niños y esto, como era de esperarse, desató todo un debate.

Una publicación en redes sociales como Twitter, ha desatado la polémica sobre si los niños deben o no asistir a las bodas.

Pues tal y como dice la conversación en WhatsApp, la novia envió a una de sus amigas una invitación personal a su boda, en la cual puede leerse que no se admiten niños.

Esto provocó molestia por parte de la invitada, quien le contestó a la novia que al decir la invitación “No Niños”, no asistirá ya que “en donde mis hijos no son bienvenidos, pues yo tampoco”.

La imagen se viralizó en cuestión de minutos, provocando todo un debate en redes como Twitter, haciendo incluso que el “No Niños” se hiciera tendencia.

Invitación de una boda donde no admite niños, provoca debate en redes (Especial)

Usuarios se dividen por invitación a una boda sin niños

La invitación a una boda ha generado toda una polémica y un debate en redes sociales, pues esta especificaba que no se permitían niños en el evento.

Y como era de esperarse, hay quienes tomaron partido de no admitir niños a bodas y a eventos similares, mientras que otros estaban en desacuerdo.

Los que estaban a favor de no permitir niños en las bodas aseguraban que al ser evento de otras personas había que respetar su decisión.

Además que por el tipo de evento como las bodas, normalmente no son para niños y es por esto que los menores suelen aburrirse, comenzando a desesperarse y hacer travesuras, haciendo pasar un mal rato a los novios e invitados.

Por otro lado, los que estaban de acuerdo en la molestia de la invitada, asegurando que estaba en todo su derecho de enojarse y de no asistir a un evento en donde no se admitían niños.

De momento, el debate en redes sociales continúa entre quienes aseguran que las reacciones son exageradas al no querer niños en la fiesta y otros, al ponerse del lado de quienes se ofendieron al no querer ir.

Si la invitación dice: “No Niños” es ¡¡¡¡NO NIÑOS!!!! Entiéndanlo!!! Solo ustedes ven adorables a sus engendros, pero los demás no tenemos por qué aguantarlos! pic.twitter.com/DX7wo7G0Jn — Ay_Fher (@Fher_Turkita) May 2, 2023