My Melody de Hello Kitty en Liverpool: Precio de los productos que ya puedes comprar en México

Fans esto les va encantar, pues la página de Sanrio México ha hecho oficial la llegada de My Melody de Hello Kitty a Liverpool.

Con una set de productos que les van a encantar a los fans de My Melody de Hello Kitty con un diseño irresistible.

Por lo que aquí te damos los detalles con precio de los productos que ya puedes comprar en México de My Melody de Hello Kitty en Liverpool.

My Melodi, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Estos son los productos que ya puedes comprar en México de My Melody de Hello Kitty en Liverpool ¿Cuál es su precio?

Los productos de My Melody de Hello Kitty llegan a la cadena de tiendas departamentales de Liverpool, tal y como lo anunció Sanrio México.

Con 3 productos oficiales de Sanrio México para la línea de My Melody de Hello Kitty en Liverpool.

Se trata de un set de 3 piezas de My Melody de Hello Kitty en Liverpool conformado por:

Mochila Lonchera Lapicera

Con un diseño de estos productos de My Melody de Hello Kitty en Liverpool en tonos rosa y azul que “ derrochan ternura y estilo”.

Por ahora, el precio de los productos de My Melody de Hello Kitty en Liverpool se desconocen, pues su venta en línea no está disponible.

Por lo que los nuevos productos de My Melody de Hello Kitty tendrás que buscarlos en las tiendas físicas de Liverpool.

Otros productos de My Melody de Hello Kitty que podrás compras en Liverpool, pero no son de Sanrio

Además de los nuevos productos de My Melody de Hello Kitty en Liverpool, también podrás comprar otras novedades de licencia de la famosa gatita y sus amigos.

Ya que en las tiendas de Liverpool entre otros productos más para comprar de My Melody de Hello Kitty están:

Bolsas - 349 pesos

Mochilas - 799 pesos

Blusas - 299 pesos

Faldas - de 339 a 499 pesos

Vestidos de 499 a 549 pesos

Diarios - de 209 a 309 pesos

Cosmetiqueras - 299 pesos

Set de maquillajes - de 199 a 249 pesos

Pantalones - 399 pesos

Tenis - 629 pesos

Funkos - de 299 a 389 pesos

(Liverpool)