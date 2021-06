El nuevo modelo de Adidas ha llegado y está inspirado en uno de los personajes más queridos de ‘Los Simpsons’: ‘El Barto’, alter ego de Bart Simpson.

Los nuevos tenis de Adidas con la figura de ‘El Barto’ consisten en el modelo Advantage , inspirado en los tenis clásicos deportivos.

En los lados de los tenis Adidas, puede verse a Bart Simpson haciendo un grafiti con el nombre de ‘El Barto’ y, en el interior el clásico amarillo de la caricatura estadounidense.

El modelo de ‘El Barto’ se repite nuevamente en los Adidas Lite Racer en colores negro, blanco y amarillo.

Adidas 'El Barto' (Adidas)

En esta ocasión, el nombre de ‘El Barto’ se encuentra del lado del talón en color blanco para resaltar del negro del modelo.

Además cuenta con detalles en amarillo a lo largo del tenis Adidas y cordones blancos para dar una mejor combinación.

Un tercer modelo llega sobre unos Adidas Grand Court con las clásicas tres rayas negras a los lados y con el sello de Bart Simpson: una calavera en el talón.

Adidas 'El Barto' (Adidas)

Lisa también hace su aparición en los tenis Adidas

La colaboración de Adidas y ‘Los Simpson’ no termina con las figuras de ‘El Barto’, sino que Lisa Simpson también hace su aparición en los Adidas Courtpoint Base.

En esta ocasión, Lisa Simpson aparece con unos audífonos mientras escucha música, plasmada sobre un fondo blanco en detalles anaranjados.

Adidas Lisa Simpson (Adidas)

Los Adidas de ‘Los Simpson’ están hechos con materiales reciclados

Los nuevos Adidas de ‘El Barto’ y de Lisa Simpson, están fabricados con Primegreen , es decir con una serie de materiales reciclados.

Pero no por ser recuperados no significa que no sean de alto rendimiento, por el contrario y además el 50% de la parte superior está fabricada con materiales reciclados sin poliéster virgen.

Esta última colaboración viene luego de crear los tenis inspirados en la cerveza Duff e, incluso en la famosa llamarada Moe.

De igual forma, esta colaboración entre Adidas y ‘Los Simpson’ comprende una serie de prendas de vestir como sudaderas con la bebida Squishee.

Sin embargo y de momento, estos modelos de la colección Adidas x ‘Los Simpson’, únicamente están disponibles en la página de Estados Unidos.