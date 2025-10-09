Hoy 9 de octubre en las efemérides y conmemoraciones celebramos el Día Mundial del Correo.
Razón por la que te tenemos 15 frases para dedicar a tu cartero de confianza un feliz Día Mundial del Correo.
15 frases para dedicar un feliz Día Mundial del Correo hoy 9 de octubre
En el Día Mundial del Correo dedica estas 15 frases para tu cartero de confianza para desearle un feliz día hoy 9 de octubre:
- En tus manos está el mensaje, en tus pies las ganas de llevarlo. ¡Gracias por su servicio!
- Gracias por tu profesionalismo y por el gran servicio que nos ofrecen día a día. Tu trabajo hace posible que nuestros mensajes lleguen a salvo.
- Su labor es proteger los mensajes para que lleguen a buen destino y eso representa un tesoro invaluable.
- Los carteros son los portadores de secretos, los testigos de la esperanza y los mensajeros del corazón
- Más que un cartero, eres un portador de noticias, emociones y recuerdos.
- Ni la lluvia, ni la nieve, ni el aguanieve, ni el granizo impedirán que los carteros cumplan con sus rondas señaladas.
- Ser cartero es un orgullo y una manera de servir a la gente.
- Gracias por el compromiso diario de entregar felicidad
- No importa si llueve, truena o hace sol, tu dedicación constante asegura que el mundo siga conectado.
- Su labor silenciosa es un eco que resuena en cada buzón.
- A todos los carteros que, con cada paso, hacen que la distancia parezca menos larga. Su esfuerzo diario es un regalo para todos
- Gracias por recorrer calles y caminos, enfrentando los retos del clima para llevar esperanza, noticias y sonrisas a cada puerta
- Para nuestro cartero, que siempre llega a tiempo con la correspondencia y con una dosis de buena energía
- En cada carta que entregas, viaja una parte del alma de alguien.
- Gracias por proteger cada mensaje para que llegue a buen destino
¿Por qué se celebra el Día Mundial del Correo hoy 9 de octubre?
El Día Mundial del Correo se celebra cada 9 de octubre para conmemorar la fundación de la Unión Postal Universal (UPU) en 1874.
Luego de que UPU fue crucial para unificar los servicios postales en todo el mundo, con ello, el Día Mundial del Correo se proclamó en 1969.