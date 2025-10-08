¡Feliz Día Internacional de la Podología! 15 frases para dedicar a tu podólogo de confianza

Hoy 8 de octubre en las efemérides celebramos el Día Internacional de la Podología, rama de la medicina que estudia y cuida los pies.

Celebra a tu podólogo de confianza hoy 8 de octubre en el Día Internacional de la Podología con estas 15 frases para dedicar un feliz festejo:

Un nuevo camino empieza con un nuevo bienestar en tus pies. El bienestar empieza por los pies. Unos pies sanos son la clave para una vida plena y activa. Cuidar el pie es cuidar la salud. Caminando hacia la salud, paso a paso. Cuida tus pies, son la base de tu camino. Los pies nos permiten movernos y desplazarnos. Cuidarlos nos da libertad. No se trata de tener el mundo a tus pies, sino de dejar una huella en todo el mundo. La felicidad de caminar sin dolor. Tus pies te llevan lejos, es hora de devolverles el favor. La salud de los pies es la base de la salud. Si tus pies fallan, todo tu cuerpo se resiente. El bienestar general empieza por la buena salud de nuestros pies. La podología te ayuda a mantener el ritmo de tu vida. Si amas tu cuerpo, cuida tus pies. Ellos te llevan a todas partes. No descuides a tus pies, son la base sobre la que construyes tu día a día.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Podología hoy 8 de octubre?

Cada 8 de octubre desde 2018 se celebra el Día Internacional de la Podología, fecha que fue impulsada por la Federación Internacional de Podólogos (FIP).

El Día Internacional de la Podología tiene como objetivo impulsar la importancia de la salud de los pies, así como reconocer el papel fundamental de los podólogos.