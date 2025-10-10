Hoy 10 de octubre en las efemérides en temas de salud se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Celebra la importancia del Día Mundial de la Salud Mental hoy 10 de octubre con estas 15 frases de terapeutas para conmemorar la fecha:

La salud mental no es un destino, sino un proceso. Entrena tu mente para que trabaje para ti, no en tu contra. Emociones expresadas, emociones superadas. La falta de amor propio alimenta tus miedos; quiérete más y mejor. Eres digno de recibir apoyo y amor, incluso en tus días más difíciles. A veces es mejor fallar en algo que fallarte a ti. A veces, hablar es la medicina más poderosa. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando la emoción no se expresa, el cuerpo duele. Tu salud mental es tu templo, tienes que aprender a conservarlo. La mente es una herramienta poderosa, úsala sabiamente. No somos nuestros pensamientos, somos quienes decidimos actuar. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Eres más fuerte de lo que crees.

¡Feliz Día Mundial de la Salud Mental! 15 frases de terapeutas para hoy 10 de octubre (Pinterest)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud Mental hoy 10 de octubre?

Cada 10 de octubre desde 1992, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que fue impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).